Benetton group, magazzino degli ordini on line nel mirino degli hacker

I pirati informatici hanno preso di mira nei giorni scorsi il magazzino degli ordini on line di Benetton group a Castrette di Villorba. Ad essere colpiti i server aziendali dell'e-commerce e i sistemi dell'autostore del polo logistico inaugurato nel novembre scorso a Castrette di Villorba. Gli effetti dell'azione degli hacker si sono manifestati giovedì scorso con lo stop forzato all'attività di e-commerce e i lavoratori invitati a restare a casa da lavoro. Solo domani, 22 gennaio, sarà possibile un lento ritorno alla normalità.

La nota dell'azienda: attacco "severo"

"Nella notte tra il 18 e 19 gennaio" si legge in una nota diramata dall'azienda "Benetton Group è stata vittima di un severo attacco informatico. Nonostante l’aggressione sia stata portata avanti su larga scala, tutte le attività di protezione e prevenzione messe in atto negli ultimi mesi volte a innalzare il livello di sicurezza dei sistemi, nonché la prontezza e la preparazione del Team IT, ed in particolare del Security Operations Center di Benetton Group, hanno evitato che l’attacco andasse a buon fine".

"Per alcuni giorni si sono registrati disservizi legati alle interruzioni forzate dei server" continua ancora la nota "che sono stati prontamente spenti per mettere in sicurezza tutta l’infrastruttura IT, isolandola dall'aggressione esterna. Il gruppo di intervento IT ha fin da subito risposto mettendo in atto tutte le contromisure volte a mitigare l’attacco, consentendo la normale operatività nella quasi totalità della rete commerciale mondiale. Da lunedì 23 gennaio l'azienda conta di riprendere una parte importante dell'operatività in tutte le sedi".