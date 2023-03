Rinnovo Rsu Benetton: Femca Cisl confermata primo sindacato

Femca Cisl si conferma sindacato di maggioranza in Benetton Group. Le elezioni per il rinnovo delle RSU si sono svolte il 21 e 22 marzo e la Federazione cislina della moda e del tessile è stata nuovamente la più votata fra i 1.088 dipendenti che lavorano negli stabilimenti di Castrette e di Ponzano Veneto. 564 i votanti, per un totale di 546 voti validi. 18 in totali le RSU elette che rimarranno in carica per 4 anni. La lista della Femca Cisl ha ottenuto 280 preferenze (51,28%), eleggendo 9 rappresentanti sindacali. Questi i nomi degli eletti: Paolo Scattolin, Stefano Manera, Nadia Busato, Miralda Baseggio, Elisa Boiago, Enrico Antico, Margherita Vedovato, Morena Zorzetto, Walter My, Stefano Vedelago, Mario Biasin, Daniele Sartori, Christian Medusa, Livio Billio, Claudia Moroni, Sara D’este, Maria Martyashkina, Fabio Nicola.

La Uiltec ha registrato 159 preferenze (29,12%), eleggendo 5 Rsu. La Filctem Cgil 107 voti (19,6%) e 4 eletti. «È un risultato - afferma Gianni Boato, segretario generale della Femca Cisl Belluno Treviso - che premia il lavoro svolto dai delegati e dalla Femca negli ultimi 4 anni, un periodo segnato da grandi difficoltà ed enormi trasformazioni: basti pensare all’incidenza della pandemia sui mercati mondiali, sull’organizzazione del lavoro, sulla vita delle persone. È stato fatto un grande lavoro sullo smart working e sull’accordo integrativo aziendale che ha portato a un miglioramento delle condizioni di lavoro e di salario dei dipendenti Benetton. Siamo soddisfatti anche per il fatto che siano stati eletti, oltre a storici delegati come Paolo Scattolin che è risultato il più votato con 74 preferenze, anche volti nuovi, persone giovani che apporteranno un contributo importante alla squadra, perché sono molte le sfide che ci attendono. Unica nota negativa, l’affluenza, che è stata pari al 52%: un lavoratore su due non ha votato, è stata persa un’occasione di fattiva partecipazione. Sarà nostro dovere impegnarci per coinvolgere anche il resto dei dipendenti».

I delegati Femca saranno subito in campo per diventare il punto di riferimento delle decine di giovani lavoratori che entrano in azienda con contratti di somministrazione, ma anche per rappresentare al meglio le nuove professionalità che si sono sviluppate in questi anni e che riguardano in particolare l’e-commerce, quindi il comparto digital e la logistica avanzata. Infine, il nodo relativo all’area aziendale di Ponzano, che comprende i reparti modelleria e operation, «luogo - spiega Boato - dove in questi anni le trasformazioni sono state molte e impattante, e dove va certamente recuperato un clima di serenità».