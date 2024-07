Benetton, l'azienda propone 375 contratti di solidarietà per i dipendenti. Sindacati in rivolta

Lo scorso 20 giugno l'amministratore delegato di Benetton Group, Claudio Sforza, da poche settimane al timone dell'azienda di Ponzano Veneto, aveva annunciato, incontrando i lavoratori, che nel piano di riorganizzazione della società, un passaggio necessario per avviarne un rilancio, si sarebbe dovuto “flettere i muscoli”. Cosa intendeva? Ieri, 2 luglio, le sigle sindacali che hanno incontrato Sforza, hanno avuto per la prima volta contezza del piano dell'azienda che passa attraverso il passaggio ad un contratto di solidarietà di 375 dipendenti. Un programma che salvaguarda i lavoratori ma che inevitabilmente ne taglia i salari, insomma. Su questo tema i sindacati sono ovviamente sulle barricate. «La preoccupazione maggiore non è rispetto ai sacrifici che si devono fare ma è sull'orizzonte temporale» ha spiegato Gianni Boato della Cisl Treviso «perchè noi vorremmo, ed il sogno di tutti è che la Benetton continui a viaggiare sulle proprie gambe, non che ci si trovi ogni anno ad appianare dei debiti. Nel piano di Sforza ci è stato detto che in un triennio, massimo in cinque anni, questa azienda dovrebbe trovare la sua strada. Tra nove giorni dovremmo aspettarci una proposta più decente riteniamo, poi noi ci aspettiamo quello che potrebbe essere, tutte quelle misure che potrebbero essere messe in campo per mettere la Benetton nelle condizioni di ripartire ed essere un'azienda utile e profittevole e non un'azienda in perdita».