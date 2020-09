United Colors of Benetton, due nuovi negozi a Francoforte e Mosca

Ripartire senza indugi, dopo l’emergenza degli ultimi mesi: United Colors of Benetton lancia un messaggio di ottimismo e porta i suoi colori nelle grandi città europee con nuove aperture che dimostrano la determinazione nell'affrontare un momento certamente non facile per tutto il settore dell’abbigliamento.

Dopo l’inaugurazione di un nuovo spazio ad Amburgo lo scorso 25 giugno, apre oggi a Francoforte un nuovo store United Colors of Benetton, all'interno della nuova costruzione Upper Zeil, in una delle più importanti vie del retail a livello europeo. Entrambe fanno parte di una più ampia strategia di riposizionamento del brand sul mercato tedesco. Strategia che non riguarda solo la Germania, ma anche la Spagna, dove il marchio italiano è entrato per la prima volta nel circuito del noto centro commerciale El Corte Inglés. A Barcellona inoltre sono stati inaugurati gli store, completamente rinnovati nel concept, sulla Diagonal 605 e su Paseo de Gracia – due delle strade più note della città. E’ sempre più significativa la presenza di United Colors of Benetton anche in Russia. Dopo le aperture a Ufa, Astrakhan e Khabarovsk, a fine settembre debutterà a Mosca un nuovo punto vendita situato nel centro commerciale Europolis, rinnovato secondo il Light concept, recente nuovo formato di negozio – già utilizzato in alcuni store italiani, e in altri paesi dove il marchio UCB è presente - sviluppato dal team di progettazione di Benetton Group in collaborazione con l'architetto Tobia Scarpa, con l’obiettivo di trasformare i negozi Benetton in nuovi spazi di colore, luce e innovazione. Entro la fine dell'anno, nuovi store sono previsti anche a Krasnodar e Kazan.

Per le nuove aperture, i capi esposti saranno quelli della stagione Autunno Inverno 2020-21, una collezione nata per celebrare la fluidità e l’ibridazione: due concetti alla base della rivoluzione culturale, estetica e sociale che stiamo vivendo. Non manca in questa FW2020 la base del pensiero Benetton: il colore, forte, saturo, assoluto. Look che hanno la forza visiva di un codice: quello dei colori Benetton con in più la visione espressiva di Jean-Charles de Castelbajac, da due anni direttore artistico del marchio, couturier da sempre amante della “bright side of life”. Come in Italia, anche all'estero tutti i negozi Benetton hanno riaperto con misure di sicurezza stringenti.