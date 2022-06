United Colors of Benetton apre lo store virtuale PlayChange nel Metaverso

Rendere un tutt’uno l’esperienza del mondo fisico e del mondo virtuale, attraverso un’iniziativa di brand coinvolgente e interattiva, vicina al consumatore finale, in particolare quello più giovane. United Colors of Benetton apre PlayChange, accessibile a partire da oggi attraverso la piattaforma Roblox, entrando così nel Metaverso. Lo store virtuale PlayChange, che prende il nome dall’attività di lancio dell’iniziativa realizzata in occasione della Milan Fashion Week di febbraio 2022, si presenterà con lo stesso look and feel raffinato e minimalista realizzato per il flagship di Corso Vittorio Emanuele a Milano, invaso dal colore rosa che ha ricoperto tutte le sue superfici - dalle vetrine agli ambienti interni, dalle grucce agli scaffali - enfatizzando naturalmente le tonalità dei capi Benetton. Una volta entrati in PlayChange, sarà possibile esplorare liberamente l’ambiente circostante, e scoprire una selezione di capi iconici della collezione SS22. Attraverso tre appositi portali, poi, sarà possibile accedere a tre differenti mondi gioco:

- Pink it!, dove tra cielo, nuvole, mongolfiere e arcobaleni l’utente dovrà toccare e colorare di rosa il maggior numero di sagome fluttuanti che ricordano tante pecorelle;

- Green Adventure, una foresta open world da esplorare dove, per sopravvivere, sarà necessario evitare le api che “cadono” dall’alto;

- The Color Race, una corsa ambientata nel deserto, dove seguire un percorso segnalato da loghi colorati.

Al termine di ogni gioco, apparirà una card virtuale, che permetterà all’utente che l’ha ottenuta di recarsi in un negozio fisico di United Colors of Benetton aderente all’iniziativa, fare shopping e beneficiare dello sconto ottenuto grazie alla partecipazione ai minigiochi nello store virtuale nel Metaverso. «Quella che stiamo sperimentando è un’omnicanalità diffusa, amplificando l’esperienza di shopping fisica con una nuova, completamente virtuale, creando una circolarità in ottica phygital tra mondo fisico – Metaverso – mondo fisico» spiega Antonio Patrissi, Chief Digital Officer di Benetton Group. «Da sempre Benetton è un brand pionieristico, capace di anticipare i tempi e le tendenze: il nostro obiettivo è quello di esplorare per primi le nuove possibilità di coinvolgimento che questa nuova tecnologia offre, avvicinandoci sempre di più alle abitudini di consumo e alla visione che le generazioni più giovani hanno del mondo del fashion e del retail».

Nel lancio del nuovo store PlayChange di United Colors of Benetton saranno coinvolti diversi talent tra mondo gaming e lifestyle. Racconteranno lo store Benetton nel Metaverso Luca Vezil, appassionato di moda, tech e fotografia; Gloria Schito, famosa tiktoker e fashion creator che ha portato la sua passione per la moda nel Metaverso e Surry, pseudonimo di Salvatore Cinquegrana, partito dal mondo del gaming per poi posizionarsi con successo anche nel mondo lifestyle, travel e fashion. Inoltre streamers e gamers mostreranno su Twitch 3 mondi di Playchange.