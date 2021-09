Alla Berco di Castelfranco parte il progetto “Ricambio Generazionale”

L'obiettivo è quello di offrire opportunità a giovani dando parallelamente supporto ai lavoratori intenzionati ad andare in pensione o ad affrontare nuove sfide

L'azienda Berco di Castelfranco Veneto ha annunciato l’avvio nel suo stabilimento di Castelfranco Veneto di un programma denominato “Ricambio Generazionale”, che ha l’obiettivo di offrire opportunità a giovani che hanno da poco approcciato il mondo del lavoro. Parallelamente, Berco darà supporto ai lavoratori intenzionati ad andare in pensione o ad affrontare nuove sfide. Il programma “Ricambio generazionale” di Castelfranco Veneto replica un analogo progetto partito il 10 settembre scorso a Copparo, l’altro stabilimento italiano di Berco. Il progetto “Ricambio Generazionale”, concordato lo scorso 28 settembre con le rappresentanze sindacali e le RSU, prevede l’assunzione di operai e manutentori, con contratti a tempo indeterminato.

“Siamo lieti di poter annunciare che le rappresentanze sindacali abbiano accettato il programma “Ricambio Generazionale” poiché questo ci offre la possibilità di accogliere nuove leve nella nostra società”, dichiara Alida Malatrasi, Head of Human Resources & Development OU Industry Europe. “Il ricambio generazionale è necessario per affrontare le nuove sfide globali. Non richiediamo ai candidati particolari competenze, ma alla maggior parte di avere un’età inferiore ai 35 anni. Giovani che avranno la possibilità di acquisire un’esperienza altamente specializzata”.

Per mettere a disposizione diversi incentivi ai dipendenti intenzionati a uscire dall’azienda, Berco aprirà nei prossimi giorni una procedura di Mobilità su base volontaria. A conferma del positivo momento che Berco sta affrontando, l’azienda annuncia inoltre, al fianco del progetto “Ricambio Generazionale”, la nascita nei prossimi giorni di un altro programma di assunzioni a tempo determinato, che supporterà i piani produttivi dello stabilimento di Castelfranco Veneto almeno per il prossimo semestre.