Cambio della guardia al Bhr: lo storico direttore Tiziano Simonato lascia l'incarico

Il management del BHR Treviso Hotel, nella persona di Roberta Basso, nelle ultime ore ha dato notizia che si è conclusa in modo consensuale la lunga e proficua collaborazione con lo storico Direttore Tiziano Simonato. «Ringraziamo il sig. Simonato per la sua professionalità profusa negli anni di lavoro insieme, nella consapevolezza che il mondo del turismo e degli eventi ci darà modo di collaborare ancora in futuro. L'auspicio è per noi tutti del Best Western BHR Treviso Hotel che vi siano presto le condizioni per una libera circolazione e possibilità di aggregazione, presupposto affinché il business travel e la congressualità possano riprendere. Oggi la priorità resta la tutela della salute dei collaboratori e del pubblico. Presto in tal senso avremo la possibilità di ufficializzare delle novità che potranno garantire e ancor più migliorare i nostri standard».