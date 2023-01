Bikescan 365 annuncia l’ingresso di Alessandro Ballan come nuovo socio

BikeScan365, il marketplace veneto per la compravendita di biciclette di gamma medio-alta, annuncia l'ingresso nel team di Alessandro Ballan, ex campione del mondo di ciclismo. L'A.D. Stefano Marchi commenta così l'ingresso del nuovo socio: «Abbiamo fondato Bikescan365 perché volevamo che la nostra passione per la bicicletta diventasse anche il nostro lavoro. Avere incontrato un Ciclista con la C maiuscola, uno dei nostri idoli, un ex campione del mondo, e poterlo oggi annoverare tra i soci del progetto è una soddisfazione incredibile che ripaga del sacrificio di questi mesi».



Alessandro Ballan racconta come tutto ha avuto origine: «Ho visto sin da subito un grandissimo potenziale nel progetto. Si sa che gli appassionati di ciclismo cambiano bici di frequente, e ho visto in BikeScan365 la soluzione: un portale online specializzato in cui comprare e vendere bici di un certo livello e senza commissioni. Sono convinto che nel giro di poco tempo diventerà il punto di riferimento per tutti coloro che sono nel mondo del ciclismo. Così ho deciso di salire a bordo e diventare parte di BikeScan365».

Bikescan365

Bikescan365 è stata fondata da cinque professionisti del commerciale, del digitale e della finanza, uniti dalla passione per il ciclismo e dall'obiettivo di creare una piattaforma utile ed innovativa per gli appassionati di biciclette. La startup mira a diventare il più importante punto di incontro in Italia per privati e rivenditori interessati alla compravendita di biciclette nuove, usate e km0. Grazie alla partnership commerciale con BONIN,azienda leader da oltre quarant’anni nella distribuzione di cicli e accessori, BikeScan365 è pronta ad affrontare il prossimo passo della sua crescita con l'ingresso di Ballan come socio, facendo un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo.