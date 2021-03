Il 2020 di Maikii registra numeri record: l’azienda chiude con una crescita del 90%

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Maikii, azienda che opera nel mercato promozionale con la produzione, personalizzazione e distribuzione di prodotti ed accessori tech, chiude il 2020 registrando un risultato importante: una crescita del 90% rispetto all’anno precedente! Il dato è calcolato sulla performance rilevata nel settore promozionale, unita agli andamenti positivi di Faba, il raccontastorie distribuito nelle principali catene di negozi per bambini e giocattoli in Italia e Francia, e di Tribe, il brand di chiavette USB su licenza. “Il 2020 ha messo tutti a dura prova, ma sono felice di poter affermare oggi che Maikii è stata in grado non solo di gestire le diverse criticità, ma anche di far nascere nuove opportunità di business. Con i dispositivi di protezione - messi a catalogo in tempi record per rispondere all’enorme richiesta nata dalla pandemia - ancora una volta abbiamo fatto la differenza nel nostro settore, registrando numeri record” dichiara Matteo Fabbrini, Founder & CEO Maikii.

“Il team, anche lavorando spesso da remoto, è riuscito a restare coeso per raggiungere gli obiettivi, e come conseguenza i nostri brand continuano a dominare il mercato” sottolinea il Manager. L’Azienda è stata infatti in grado di rispondere prontamente ai nuovi obblighi imposti dall’emergenza sanitaria, attivando un flusso di lavoro tra organizzazione interna e smart working che ha consentito di garantire continuità in tutti gli ambiti. Sono state riviste le metodologie e sono stati fatti investimenti in nuovi software di gestione delle attività in grado di supportare il lavoro in modalità agile. Il 2021 di Maikii ha preso il via con Maikii Live, l’evento che si è svolto a inizio febbraio per incontrare Clienti e Prospect e cercare di sopperire, così, l’annullamento delle fiere di settore. In occasione dell’iniziativa, sono state presentate le novità in catalogo e le diverse strategie per comunicare in ogni azione messa in campo i forti valori aziendali.

“La nostra filosofia per il 2021 è guardare oltre, superare i propri limiti e puntare al miglioramento costante: uno dei nostri punti di forza è la flessibilità, da sempre siamo pragmatici e nulla ci spaventa” conclude Fabbrini. Il “green thinking” è il tema attualmente più caro all’Azienda e si concretizza attraverso la proposta di ECO-Materiali, come il cemento, la fibra di grano, il sughero, il bamboo e il PET riciclato, quest’ultimo inserito in catalogo da quest’anno. Anche il processo di lavorazione avviene secondo standard eco-sostenibili: Maikii, con il suo obiettivo primario di portare qualità e ricerca nel mondo promozionale, si fa portavoce del concetto che funzionalità e rispetto ambientale possono coesistere in un unico oggetto. Il catalogo 2021 si amplia con l’introduzione di nuove proposte rivestite in sughero - come Kubiko, lo speaker Bluetooth con batteria interna ricaricabile, e Bucket, il caricatore wireless e portapenne – e in plastica riciclata – come il power bank Twill o Jersey, il caricatore wireless. Non mancano novità di prodotto pensate per lo smart working, come Chatty e Talky, le cuffie con microfono per computer o laptop con cavo jack e microfono esterno con asta flessibile e posizione regolabile, o Wally, la web cam plug&play con microfono integrato, lenti full HD e clip universale, adatta a computer o altre superfici.