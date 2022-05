Il boom dei maghi del marmo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Massimo Squizzato e Matteo Cremasco, i due soci della trevigigna Esedra, bengono considerati, insisme alle loro maestranze, i maghi del marmo. Grazie al Biancone e al Rossi di Asiago, al Carrara venoso, alla Pietra Piasentina, al Bianco Lasa, alla pietra d'Istria e da qualche tempo anche al Gres, la loro azienda, Esedra, riesce in qualsiasi tipo di lavorazione, dalle pavimentazioni ai davanzali, dalle scale alle soglie, ai bagni. Tutto ciò che è marmo o pietra importante, sia per internio che per esterni, è il loro pane. Conosciuti per aver rifatto l'intera pavimentazione della palladiana Villa Emo a Fnazolo, la nuova sede di Bulgari a Valenza Po, la chiesa di Sanmt'Agnese a Treviso e una miriadi di importanti lavori in varii lussuosi palazzi parigini, Squiazzato e Cremasco, grazie anche a preziosi investimenti in macchinari di ultima generazione, stanno ottebendo un successo senza precedenti. Cresciuto il fatturato a 2,3 milioni di euro Esedra pur soffrendo, come molte altre aziende, la possibilità di assunzioni (tutti gli interpellati non vogliono lavorano nel week end, chiedono rari di lavoro molto flessibili e, soprattutto , non hanno alcuna esperienza) e l'aumento vertiginoso deio materiali ( il marmo dopo 10 anni di non rimvari è cresciuito del 10% mentre il gres è salito a +40%) sta portando a termine tutti i lavori e, nel frattempo, gli ordini crescono.