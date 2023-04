Avviata la prima classe dell'Academy di Costruzioni Bordignon

La prima classe dell’Academy è costituita da sette giovani provenienti da diversi settori (in prevalenza metalmeccanico e artigianato), la maggior parte residente in Veneto, indice del forte interesse per una proposta innovativa che coniuga formazione, pratica e applicazione sul campo delle nozioni apprese entrando fin da subito nel cuore dell’attività aziendale. Le lezioni si svolgono all’interno di uno spazio personalizzato e dedicato alla formazione presso la sede principale di Costruzioni Bordignon. Fin dai primi giorni gli studenti sono stati coinvolti nella vita dell’azienda, analizzandone storia, caratteristiche, casi studio, punti di rilevanza; inoltre, a ciascuno è stato consegnato un kit personalizzato con materiale didattico e DPI.

Tutti gli studenti sono stati assunti con contratto nazionale edile industria per tutta la durata del percorso, con l’obiettivo di stabilizzare in azienda il maggior numero di collaboratori al termine della formazione, che include anche il conseguimento di una serie di certificazioni e patentini necessari allo svolgimento delle attività. Tra le persone selezionate, oltre a quelle che stanno frequentando il percorso dell’Academy, 2 sono state già inserite direttamente in azienda avendo pregressa esperienza nell’ambito, segnale di un settore capace di rispondere prontamente alle opportunità offerte sul mercato. Nell’insieme, tutte queste nuove risorse permetteranno a Costruzioni Bordignon di incrementare la propria squadra di un ulteriore 10%.