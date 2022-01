Bottega apre una sede commerciale a Londra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Prosecco, in particolare il Gold, è l'incontrastato re degli spumanti in Inghilterra e Bottega ha un ampio portfoglio di clienti oltre a molti investimenti nel retail. Lo scorso anno, ha aperto tre Terrazze Bar, due negli ippodromi di Windsor e Bath e una nell'intyero 39° piano del megagalattico hotel Bokan nel centro della capitale inglese oltre, nel tempo a molti Prosecco Bar, altro format retail di Bottega. Tre a Birmingham, a Londra, a Liverpool, nell'arcipelago di Guernsey, nella Manica e la presenza costante in tutti gli store più importanti. Ora ha sottoscritto in accordo per dar vita ad altre 6 Terrazze Bar, tutte negli altri ippodromi della Gran bretagna che, come è noto, ha una forte passione per i cavalli e le scommesse. Così Bottega, per affrontare al meglio anche il mercato irlandese, ha pensato di aprire una rete commerciale a Londra anche in vista del lancio dell'whisky, vera novitò d'inizio anno dell'azienda trevigiana. Da segnalare anche che Bottega, tornato ai tempi della prepandemia come ricavi, è certo di crecsre di un ulteriore 12% nel 2022 con l'intenzione di puntare e rafforzare il mercato italiano che oggi rappresenta solo il 20% del suo fatturato.