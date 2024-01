Bottega rafforza la propria presenza nelle Cayman, Mongolia, Myanmar e Guyana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bottega, con i suoi vini e i suoi distillati, rafforza la propria presenza nelle isole Cayman, Mongolia, isola Anguilla, I'Iraq, Mynanmar, Piccole Antille e in altri piccoli paesi. La ricerca di nuove realtà fa parte di una strategia di comarketing che si sta attuando per trovare nuove fonte di vendite avendo ormai Bottega una presenza costante in oltre 145 paesi. "Il nostro vino è molto apprezzato", dice Sandro Bottega, presidente dell'omonima cantina trevigiana, "e quindi destinato ad essere consumato sempre più. E' il caso del Myanmar, la ex Birmania, che sta conoscendo una nuova stagione con investimenti in infrastrutture che dovrebbero portare un turismo più danaroso e selettivo. E' un mercato dalle enormi possibilità. Anche la Guyana, una colonia britannica incastonata in territorio amazzoni tra Brasile, Venezuela e Suriname, è un paese dalle grandi prospettive future. E' una zona pacifica, poco conosciuta, ospitale. Insomma stiamo rafforzando anche in questi luoghi la nostra visibilità".