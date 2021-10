Bottega consegue la certificazione Equalitas

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La cantina trevigiana ( ha 5 siti produttivi tra Veneto, Friuli e Toscana) ha conseguito la certificazione Equalitas che valuta la sostenibilità globale dell'attività delle imprese del comparto vitivinicolo, non solo dal punto di vista ambientale, a anche da quello sociale ed economico. Nella valutazione viene esaminato il livello di interazione con le istituzioni del territorio, dove ha sede l'azienda prendendo in esame anche le attività a sfondo benefico che vengono poste in essere. L'etica del lavoro è un elemento stringente a cui viene ricondotto il rapporto con i dipendenti che deve essere caratterizzato da contratti regolari, equa remunerazione e assenza di qualsiasi tipo di discriminazione. Il criterio della sostenibilità viene considerato un elemento di preferenza anche nei rapporti coni fornitori dell'intera filiera produttiva.