Bottega entra nel comitato Leonardo

Bottega l'azienda vinicola di Bibano di Godega di Sant'Urbano, guidata da Sandro Bottega, è una delle grandi realtà del panorama imprenditoriale italiano e come tale è entrata nel Comitato Leonardo, l'ente che ha l'obiettivo di operare a favore di una maggiore conoscenza all'estero dell'economia, della cultura e della tecnologia italiana, operando soprattutto per la diffusione del Made in Italy. Il Comitato Leonardo, nato nel 1993 su iniziativa di Confindustria, dell'Ice e di un gruppo di grandi imprenditori tra cui Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina, in pratica promuove la "Qualità Italia" nel mondo. L'associazione comprende soltanto aziende che esprimono l'eccellenza italiana in diversi settori e Bottega non poteva mancare vista la sua presenza in ben 156 paesi nel mondo e i suoi prodotti di alta qualità. Così Bottega va a far compagnia a colossi qualit Essilor Luxottica, Prada, Bulgari, Armani, Illy Caffé, Ferrero, Kartell, Ducati, Cucinelli e decine di pochi altri bigs