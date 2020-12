Bottega Gold: il Prosecco DOC Brut vince una prestigiosa Medaglia d'Oro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sandro Bottega, a capo dell’azienda vinicola che oggi esporta in 143 paesi nel mondo, ha appreso con estrema gioia che il concorso di spumanti più prestigioso e competitivo al mondo, "The Champagne & Sparkling Wine World Championships" 2020 (CSWWC), ha premiato il suo Bottega Gold Prosecco DOC Brut (L24420) con la Medaglia d'Oro. Il "The Champagne & Sparkling Wine World Championships" è l'unico concorso internazionale di vini spumanti giudicato da specialisti di spumanti. Dalla sua prima edizione, 6 anni fa, il concorso continua a crescere in numero e statura, diventando oggi il più grande, rigoroso e rispettato concorso mondiale di spumanti. La giuria del prestigioso concorso comprendeva anche il noto critico britannico Tom Stevenson come degustatore. Da ricordare che Bottega Gold, per il terzo anno consecutivo, è lo spumante più venduto al mondo nei canali traver retail e duty free e, se si considerano anche gli champagne, è secondo solo a Moet & Chandon.