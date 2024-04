Il Bottega Gold è il prosecco più ricercato al mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Bottega Gold, nella sua famosa bottiglia interamente dorata, è il Prosecco più ricercato, più chiesto al mondo. Un risultato clamoroso che va ad aggiungersi al record delle vendite che il Gold Bottega ha raggiunto nei duty free e nel Traver retail dove è assolutissimamente il più venduto battendo anche il Moet & Chandon. Lo ha stabilito Wine-Searcher, il motore di ricerca delle etichette di vino più diffuso al mondo, una vera autorità in materia. Il Bottega Gold è un prosecco dal colore paglierino brillante e dal sapore morbido ed armonico. E’ il pezzo forte dell’azienda vinicola trevigiana che conta su 6 siti produttivi fra Veneto, Friuli e Toscana dove produce tutti i vini più famosi, dall’Amarone al Brunello di Montalcino, dal Chianti al Sant’Antimo oltre a prestigiose grappe e liquori. A giugno debutterà anche con un suo whisky tutto italiano oltre ad un nuovo gin. Il Bottega Gold sugli scaffali internazionali viene venduto a circa 26 euro, in Gran bretagna a 26 pounds, quindi circa 31 euro a bottiglia contro i 20 pounds di diversi champagne. un successo italiano incredibile che Bottega ha anche nei suoi Prosecco Bar, ormai una quarantina nel mondo. In questi locali la maggiore richiesta è per il Bottega Gold seguito dal Prosecco Docg, da quello Rosè, dal Pinot Grigio e dal Valpolicella Ripasso. Bottega intanto fa sapere che i primi due mesi del 2024 hanno fatto registrare + 14% totale, più precisamente + 7% per vini e spumanti, piùm35% per grappe e liquori.