Bottega offre abitazione e lavoro a 50 profughi ucraini

Saranno 50 i profughi ucraini che Sandro Bottega e la sua azienda ospiteranno a partire da stasera. 50 persone riuscite a scappare dall'Ucraina sin dal primo momento dell'invasione e che sperano in un futuro migliore. I primi sei, facendti parte di un gruppo familiare composto da una nonna di 80 anni, due figli di 40 anni e tre nipotini, giungeranno nel trevigiano già stasera e il rimanente entro la settimana. Sandro Bottega offrirà loro una abitazione (per ogni famiglia) e un posto di lavoro a seconda delle loro varie capacità. Verranno sistemati in parte a Godega di Sant'Urbano nel trevigiano e a Fontanafredda, nel pordenonese, dove Bottega spa ha i due maggiori siti produttivi. "Non possiamo non aiutare questa povera gente che in un attimo ha visto svanire il lavoro e i sogni di una vita. Alcuni nostri clienti ci hanno contattato raccomandandoci alcuni conoscenti che sono riusciti a lasciare l'Ucraina sin da subito. Daremo loro tutta l'assistenza necessaria, dando loro una abitazione per ogni nucleo familiare e un lavoro a tutti, tranne ovviamente a vecchi e bambini dei quali ci occuperemo soprattutto delle loro condizioni di salute, psicologiche e scolastiche. E' un dramma che non ci aspettavamo e che speriamo altre aziende vogliano accodarsi alle nostre scelte". Sia in Russia che in Ucraina i vini e i liquori Bottega hanno un grande mercato ed appare chiaro che, per diversi motivi si perderà molto in termini di fatturato. In Russia per le sanzioni che verranno applicate e in Ucraina per l'impossibilità di rifornimento e per i mancati incassi.