Bottega apre il suo 33° Prosecco Bar all'aeroporto di Londra Stansted

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sandro Bottega, a capo dell'azienda di Bibano di Godega di Sant'Urbano, aveva promesso che entro il 2022 avrebbe aperto altri 5 Prosecco e Terrazze Bar, un format che si espande dal 2014 che oggi si tenta di copiare in ogni parte del mondo e che assicura non solo una grande visibilità internazionale ma anche ottimi risultati economici. Il nuovo spazio viene proposto all'interno di uno dei principali scali londinesi. I viaggiatori avranno la possibilità di degustare i vini Bottega in abbinamento con alcune specialità gastronomiche della tradizione veneta e italiana, che include una gamma di piatti da condividere: Tagliere di affettati, tagliere di formaggi, di salmone scozzese oltre al caffè e ai prodotti panificati. Bottega ha da poco inaugurato a Lazise, all'hotel Belvedere, una Terrrazza Bar e un Prosecco all'aeroporto di Venezia.