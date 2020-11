Bottega coltiva la salvia biologica e lancia lo spumante Miabi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bottega nei propri vigneti di Vittorio Veneto ha piantato una selezione di salvia biologica, che sta crescendo con grande vigore e che servirà per la produzione di Gin Bacur a partire dalla prossima primavera. Si tratta della varietà Salvia Officinalis foglia larga, ricca di sostanze aromatiche e di proprietà salutistiche. Gin Bacur è uno dei prodotti più richiesti in tutto il mondo. Bottega, in questi giorni, è anche al centro dell’attenzione per aver messo in commercio una originalissima bottiglia Miabi, un vino spumante nato dal progetto di celebrare le Olimpiadi di Tokyo. Realizzato da Takashi Ogura, l’artista giapponese più noto per decorare i kimono e le loro originali cinture, si ispira all’arabescato motivo dell’emblema di Napoleone, ai carri con i buoi tipici del Giappone e il rosso fiorentino del Rinascimento in un connubio che vuole unire Oriente e Occidente. Una bottiglia speciale a cui i collezionisti di tutto il mondo fanno già la caccia.