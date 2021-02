Bottega sceglie il sughero della Sardegna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Consapevole dell'importanza del tappo, che permette il passaggio di quantità risottissime di aria all'interno della bottiglia, Bottega spa, l'azienda di Godega di Saant'Urbano che esporta in 143 paesi nel mondo, ha scelto di avvalersi dei tappi di sughero del Gruppo Molinas che recano la dicitura "sughero di Sardegna". "Questa scelta - spiega Sandro Bottega a capo del gruppo trevigiano - rappresenta un ulteriore tassello nella tracciabilità e qualità dei nostri prodotti, con i quali esportiamo la cultura del Made in Italy nel mondo. Cerchiamo la continua eccellenza qualitativa e l'impegno nell'utilizzo di materiali di origine italiana in tutta la filiera produttiva e per questo per i nostri vini spumanti e quelli fermi abbiamo deciso per i tappi di sughero con origine certificata della Sardegna.

