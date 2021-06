L'azienda Breton assume giovani tecnici per continuare a crescere

Breton S.p.A., leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine industriali d’avanguardia per la lavorazione della pietra naturale, della ceramica, dei metalli e nello sviluppo d’impianti per la pietra composita, investe sul capitale umano e in particolare sui giovani per continuare a crescere. L’azienda, con oltre 900 dipendenti e il quartier generale a Castello di Godego, intende ora ampliare la squadra dei tecnici: “Per proseguire nello sviluppo puntiamo sui giovani, crediamo fortemente nel potenziale e nel valore aggiunto delle nuove generazioni per mantenere la competitività”, spiega il Responsabile delle Risorse Umane Fabio Stocco.

Breton, il cui obiettivo è aiutare le imprese collaborando all’evoluzione dei processi produttivi per migliorarne le performance di business, fornisce non solo macchine e impianti ma consulenza e assistenza tecnica personalizzata, consolidata in quasi 60 anni d’esperienza.

È proprio per assicurare alle aziende clienti il miglior supporto in tutte le fasi che Breton intende ora rafforzare il team dei Technical Specialist. “Creeremo un vivaio di giovani neodiplomati negli istituti tecnici e professionali del territorio da formare come tecnici qualificati nell’assistenza a 360 gradi nel settore della meccatronica”, dice l’HR Director. “Chi è interessato ad entrare a far parte di una realtà industriale che fa dell’innovazione la sua missione, può inviarci il curriculum. In base alle candidature organizzeremo un open day per gettare un ponte tra scuola e lavoro”. L’azienda offrirà ai giovani in linea con i profili ricercati contratti d’apprendistato con training personalizzati in funzione delle attitudini. Un messaggio di fiducia nel futuro per proseguire nella via dell’innovazione e dello sviluppo.