Caaf Cgil di Treviso: oltre 62mila gli appuntamenti già fissati per presentare il 730

Ad avvalersi per la prima volta dell’assistenza del Caaf del sindacato per la Dichiarazione dei Redditi saranno 2.649 trevigiani suddivisi in 17 sedi nella provincia

Ai nastri di partenza la campagna fiscale del CAAF CGIL Treviso. Da lunedì 19 aprile al via l’assistenza per la compilazione e l’invio della Dichiarazione dei Redditi 2021, relativa all’anno d’imposta 2020, di oltre 62mila cittadini della Marca. Questo il numero degli appuntamenti finora fissati in 17 sedi della provincia per la presentazione dei Mod. 730 e Redditi Persone Fisiche PF 2021. In crescita i nuovi clienti con 2.649 tra pensionati, lavoratori occupati e non, che hanno richiesto per la prima volta l’assistenza del Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale della CGIL di Treviso. Implementato l’organico con più di 170 nuovi operatori qualificati a disposizione delle oltre 68mila persone che mediamente si rivolgono agli sportelli CAAF CGIL nella Marca per garantire la migliore assistenza, nel rispetto delle disposizioni a tutela della salute, in vista della scadenza del 30 settembre.

Restano aperte le prenotazioni con la possibilità di fissare un appuntamento chiamando il numero unico 0422 4091 - tasto 2 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.30 / 14 - 18) oppure tramite l’App gratuita DIGITA CGIL. Chi è già cliente CAAF CGIL, invece, sta ricevendo una comunicazione - via SMS, email o cartacea, a seconda del recapito lasciato a disposizione - con indicato giorno, ora e luogo dell’appuntamento.

“Già a partire dal 2020 - afferma Monica Giomo, Amministratrice Delegata CAAF CGIL Servizi Treviso - ci siamo organizzati per garantire a tutti i cittadini gli alti standard della nostra assistenza e tutela fiscale in completa sicurezza, con l’accesso alle sedi esclusivamente su appuntamento, l’introduzione dei necessari dispositivi di protezione e il mantenimento delle distanze di sicurezza nel rispetto delle normative a tutela della salute. Per offrire la massima disponibilità a tutti i cittadini, inoltre, da gennaio 2020 abbiamo potenziato l’organico di tutti gli sportelli con oltre 170 nuovi operatori qualificati con oltre 250 ore di formazione specifica”.