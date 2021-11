Came acquisisce l'inglese Entrotec e cresce nel Regno Unito

Came continua a investire nella crescita dell’offerta per il mercato della videocitofonia e del controllo degli ingressi, acquisendo la britannica Entrotec Limited, leader del mercato locale con un fatturato da 10 milioni di sterline. L’operazione, portata a termine da Came UK, porta il gruppo trevigiano a espandere ulteriormente il portafoglio di marchi nel Regno Unito, dando un forte segnale al settore industriale. Con la creazione e l’ingresso di Came Entrotec, la filiale britannica di Came S.p.A si rafforza ulteriormente e può continuare a perseguire l’obiettivo di superare i 40 milioni di euro di fatturato sul mercato locale per il 2021.

«Came sta crescendo in tutto il mondo e il Regno Unito ricopre una parte molto importante del nostro piano strategico per il futuro - commenta Andrea Menuzzo, presidente di Came Spa - Acquisire un'azienda come Entrotec e portarla all'interno del Gruppo testimonia la volontà di puntare sull’integrazione dei nostri sistemi e perseguire l’obiettivo di offrire ai nostri partner e clienti soluzioni sempre più compatibili e performanti. Dopo l'acquisizione di Came Kms a gennaio 2021 - conclude Menuzzo - Entrotec era il secondo obiettivo dell’anno: così, il gruppo fornirà non solo sistemi videocitofonici e per il controllo accessi di residenze ed edifici commerciali, ma anche per gli edifici pubblici e l’edilizia popolare».

L’ingresso di Entrotec nella famiglia Came permetterà all’azienda di accelerare lo sviluppo di tutto il portafoglio di prodotti offerti. Inoltre, Came prevede di sfruttare i segmenti di mercato in cui Entrotec attualmente opera, aumentando di conseguenza la sua quota di mercato in diversi settori. Grazie all’accesso all’intera gamma del Gruppo, Came Entrotec potrà migliorare i suoi livelli di efficienza, consentendo a entrambe le aziende di trarre vantaggio dagli investimenti e dall’attività di Ricerca e Sviluppo. Fondata a Livingston, nel 1986, Entrotec ha sperimentato una crescita importante in diversi settori. Il suo successo è dovuto in parte al suo processo di sviluppo, che include l’accentramento in un’unica sede, in Scozia, della progettazione, della produzione e dei test di qualità che per Entrotec significa poter realizzare prodotti di alto valore e perseguire un eccellente trend di crescita. L'impegno di Entrotec nell’assistenza e le consolidate relazioni con i clienti sono alla base di un'azienda che si allinea perfettamente con i valori del marchio Came, e per questo motivo era diventata un obiettivo chiave per la crescita di tutto il gruppo.