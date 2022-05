Per il suo 50° CAME potenzia il welfare e ricerca profili in innovazione digitale

CAME, azienda trevigiana leader nel settore dell’automazione, della sicurezza attiva e del controllo degli accessi automatici, festeggia quest’anno il 50° anniversario dalla sua fondazione (1972) e, tra le iniziative intraprese per le celebrazioni, ha dato il via a un importante programma di potenziamento del welfare aziendale. In particolare, il 93,7% dei lavoratori usufruisce ora dello smart working conciliando così con più facilità la propria vita privata e quella professionale; di questi 73 sono donne (il 94% della loro categoria) e 193 uomini (il 93%).

“Nell’attuale fase storica - commenta Stefano Salis, Direttore HR di CAME - sono in corso importanti trasformazioni che hanno un significativo impatto sull’organizzazione del lavoro. Anche in CAME è emersa una crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell’utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli personali. Per questo abbiamo deciso di dotarci di una policy che permette a tutti i lavoratori coinvolti di usufruire di due giornate di lavoro agile a settimana: alla base di questo accordo, fiducia e senso di responsabilità dei nostri collaboratori verso gli obiettivi dell’azienda.”

CAME ha inoltre deciso di investire ulteriori risorse nel progetto di formazione in collaborazione con la società Skilla: nei prossimi mesi, infatti, i 457 collaboratori coinvolti avranno a disposizione una nuova piattaforma di e-learning dove poter scegliere tra oltre 300 corsi di formazione a disposizione. Le pillole formative® daranno la possibilità di arricchire le proprie conoscenze personali, coltivare passioni e sviluppare le proprie attitudini. Il progetto è stato pensato per essere fruibile sempre e ovunque, in completa autonomia, grazie alla possibilità di scegliere il momento più appropriato per usufruire dei corsi scelti. Allo scopo di ridurre il rischio di patologie e disturbi muscolo-scheletrici, che possono insorgere a causa delle lunghe ore trascorse davanti al computer e alla scrivania, CAME ha anche attivato corsi di educazione motoria in collaborazione con il dipartimento di medicina dell’Università di Padova a cui stanno partecipando numerosi dipendenti.

CAME al fine di potenziare la sua struttura aziendale è inoltre alla ricerca di profili professionali altamente tecnologici e specializzati per sviluppare ulteriormente i suoi settori R&D e ICT, tra questi: “Cloud Architect” – per coordinare gli sviluppi delle tecnologie IoT lavorando su sistemi di mantenimento, sviluppo e integrazione dell’ecosistema Cloud IoT dell’azienda – e “Network Security Engineer” in grado di progettare e implementare soluzioni, o software di sicurezza, per la protezione dei dati e delle informazioni custodite dall'azienda.

Completano la ricerca anche professionisti quali App Developer per lo sviluppo di applicazioni Mobile; Software Engineer per lo sviluppo software di integrazione di sistemi e dispositivi di videocitofonia e home automation; Hardware Engineer per lo sviluppo delle schede elettroniche nell’ambito delle automazioni; Devops Engineer in grado di creare e gestire l’infrastruttura web aziendale e supportare i partner di CAME nel deploy di servizi richiesti e SAP Business Analyst per supportare la gestione e l’implementazione dei moduli software gestionali SAP.