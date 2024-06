Transizione digitale ed ecologica, bando da un milione della Camera di commercio

Un milione di euro, a fondo perduto, rivolto alle imprese trevigiane che vogliano investire sulla digitalizzazione (tra cui la cybersecurity) e sulla transizione ecologica delle proprie imprese ma anche su servizi di consulenza, con una somma massima di 35mila euro erogabili. Il bando proposto dalla Camera di Commercio di Treviso è stato presentato ieri mattina, 13 giugno, dal presidente Mario Pozza e si aprirà ufficialmente il prossimo 19 giugno. Nell'occasione è stato varato anche il nuovo "portale agevolazioni", una piattaforma che gli imprenditori (o aspiranti tali) potranno utilizzare per accedere più facilmente alla finanza agevolata. Si tratta di un servizio gratuito e "su misura" che può portare anche a consulenza con esperti, direttamente in presenza.

«I dati evidenziano come siano più competitive le aziende che adottano nuove tecnologie. Esorto quindi vivamente le imprese» sollecita il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza «ad usufruire dei servizi messi a disposizione dalla Camera di Commercio, come lo sportello per l’imprenditoria camerale e i PID, punti impresa digitali, presidi nel territorio a servizio delle imprese e ideati per valutare il livello di innovazione e digitalizzazione da cui partire per sviluppare processi di innovazione del proprio business. Questi servizi permettono di affrontare con competenza la sfida della doppia transizione, accompagnati da strutture specialistiche ed esperti che da anni supportano le piccole e medie imprese su mandato del Governo e in sinergia con il sistema camerale».

«Per sostenere la grande sfida della doppia transizione digitale ed ecologica, nel 2024 , la Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti» continua Pozza «mette a disposizione 1 milione di euro con l’apposito “Bando di Concorso; le richieste potranno essere trasmesse per via telematica a partire da mercoledì 19 giugno. Le agevolazioni previste dal Bando consistono in contributi a fondo perduto a disposizione delle imprese per un importo massimo erogabile di 35mila euro ad impresa. Invito pertanto le imprese ad affrettarsi ad inviare la presentazione della domanda di contributo spese. I nostri uffici sono a disposizione per supportarvi. Considerare la transizione digitale e ecologica come un elemento imprescindibile per rimanere competitivi è fondamentale. Cogliete questa opportunità per avanzare con successo in un mercato sempre più innovativo e digitalizzato».