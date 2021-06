Camera di Commercio di Treviso e Belluno: Mario Pozza confermato presidente

“Complimenti e buon lavoro a Mario Pozza. La sfida di rilancio dell’economia sui territori ha bisogno di uomini esperti e determinati come lui. Ovunque sia possibile collaborare, la Regione c’è”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, saluta la riconferma del Presidente della Camera di Commercio di Belluno-Treviso, avvenuta per acclamazione. “Treviso e Belluno – pur con caratteristiche molto diverse – aggiunge Zaia – sono due locomotive dell’economia regionale. In questo momento storico così difficile, la continuità era un fattore significativo. Averla voluta con la massima unità possibile, per acclamazione, è la dimostrazione di una grande capacità di fare squadra. Una squadra – conclude Zaia – che, con un mister come Pozza, saprà andare lontano ed essere vincente”.