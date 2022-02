Camilla Menini è la nuova presidente dei commercialisti trevigiani

Camilla Menini, classe 1963 con studio in città, è la prima donna presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso. Menini, che succede a David Moro, guiderà nel quadriennio 2022 - 2025 i 1512 commercialisti della Marca assieme ai consiglieri: Germano Rossi vicepresidente, Gianni Da Rin De Lorenzo segretario, Angelo Bonemazzi tesoriere, Barbara Vettor, Elisa Brunino, Paola Collatuzzo, Lorena Andreetta, Paola Manzone, Andrea Duodo, Rossella Porfido, Francesco Ballarin, Paolo Palma, Maurizio Garatti e Andrea Marchi. Tra i revisori sono stati eletti: Fabio Marchetto presidente, con gli effettivi Alberto De Luca e Stefania Sanvido. I supplenti sono Ombretta Toldo e Alessandro Mezzavilla. Il Comitato Pari Opportunità, presieduto dal consigliere Paolo Palma, è composto dai commercialisti: Anna Giacomazzi, Anna Bonotto, Elisa Tomasetti, Paolo Papparotto, Alessandra Galli, Luca Rigotti.

“Sono orgogliosa di rappresentare i commercialisti trevigiani proseguendo il lavoro intrapreso nel precedente mandato, con una squadra di consiglieri in parte rinnovata - dichiara Camilla Menini neo eletta presidente dei commercialisti trevigiani - Le sfide al fianco degli imprenditori sono tante perchè il contesto economico è turbolento. Sul territorio saremo impegnati in un confronto continuo con tutte le istituzioni come Agenzia delle Entrate, Inps, Camera di Commercio, Tribunali, Prefettura, Enti Locali, e Forze dell’Ordine, con i quali puntiamo ad avere sempre un dialogo costruttivo. Proseguiremo nel far riconoscere le competenze che ci qualificano e ci caratterizzano, al fianco dell’impresa, coadiuvando il management aziendale nelle varie fasi della vita societaria e nei rapporti con il fisco, le banche e l’amministrazione finanziaria. Senza dimenticare le sfide legate alla globalizzazione dei mercati che vedono protagoniste le imprese della nostra provincia e il ricambio generazionale sia nelle aziende che negli studi, perché è fondamentale creare le migliori condizioni per tutti i giovani talenti preparati e capaci che non possiamo permetterci di perdere.”

Sono 1512 gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, di cui il 34,2% sono donne. Il 21,6% ha meno di 40 anni e di questi gli uomini sono il 10,2% e le donne l’11,4%; il 59,6% è nella fascia tra 41 e 60 anni di cui il 38,6% sono uomini. La fascia di età over 60 è composta dal 18,8% di iscritti di cui solamente l’1,8% sono donne. Negli ultimi 4 anni gli iscritti sono aumentati del 6,6%. I tirocinanti sono 96 e le Società Tra Professionisti - STP sono 24.