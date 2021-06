La seduta Canova pcr di infiniti porta il brand trevigiano in lizza per il Compasso d’oro 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Infiniti, azienda veneta di complementi d’arredo, grazie alla sedia Canova Pcr by Claus Breinholt presentata al Salone del Mobile 2019, è stata selezionata dalla giuria dell’ADI per la rassegna ADI Design Index, nomina che permette di concorrere all’ambito Compasso d’Oro 2022. Canova PCR ricorda una sedia vintage, ma realizzata con un tocco fresco e contemporaneo. La monoscocca in polipropilene riciclato post consumo, disponibile in numerose nuances, si adatta perfettamente a contesti residenziali e contract. Con questa seduta, l’azienda ha dato il via ad una decisa politica produttiva sempre più green. Infatti, “A partire dal 2020, ogni nuovo progetto infiniti in plastica, o con componenti di plastica, sarà prodotto in PCR – conferma Marco Ceccato, direttore Sales&Marketing/Strategia&Prodotto infiniti - minimizzeremo al massimo l’utilizzo di polipropilene vergine ed anzi punteremo alla conversione completa del portafoglio prodotti entro il 2023, eliminando la plastica e utilizzando soltanto PCR”. Ogni anno, ADI Associazione per il Disegno Industriale, perseguendo l’obiettivo di valorizzare lo sviluppo sostenibile e responsabile, individua la miglior proposta di design italiano in produzione e la presenta attraverso una serie di mostre. La Canova PCR sarà visibile nel nuovo ADI Design Museum, recentemente inaugurato in piazza Compasso d’Oro 1 a Milano dal 4 al 20 giugno 2021; l’esibizione si sposterà poi a Roma, dal 28 giugno al 2 luglio, alla Casa dell’Architettura - Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47.