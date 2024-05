Inaugurata a Carbonera la nuova sede delle aziende della famiglia Fabbrini

Taglio del nastro ufficiale per il nuovissimo stabile destinato a ospitare le aziende della famiglia Fabbrini. Due anni di lavori e un investimento complessivo pari a 5 milioni di euro per un edificio sostenibile, contemporaneo e a misura di dipendente, progettato dallo studio Carlana Mezzalira Pentimalli di Treviso e costruito in prossimità della storica sede di Itagency. Quest’ultima, a sua volta, verrà riconvertita in un magazzino logistico all’avanguardia grazie a un’imponente opera di ristrutturazione. L’immobile è stato inaugurato nel primo pomeriggio di giovedì 30 maggio alla presenza delle autorità, segnando di fatto una tappa fondamentale nell’evoluzione del percorso imprenditoriale del Gruppo che ad oggi comprende la stessa Itagency, Exclama, Maikii e Faba, eccellenze internazionali del territorio, profondamente diverse nel business, ma unite da una fortissima comunanza di valori. Coabitazione logistica, welfare e sostenibilità, questi i tre driver, sposati dalle quattro aziende, che si è scelto di far atterrare nel concept della nuova struttura. Il progetto nasce infatti con il preciso intento di migliorare la qualità del luogo di lavoro e incrementarne conseguentemente l’efficienza tramite una concezione flessibile degli ambienti, ripensati come spazi collettivi d’incontro e al contempo pienamente funzionali e sostenibili, grazie alla scelta di materiali durevoli e di soluzioni tecnologicamente avanzate, orientate al risparmio energetico e volte a facilitare la futura gestione e manutenzione dell’edificio.

Aziende distinte, valori comuni

Un fondatore, Pietro Fabbrini, e due figli, Marco e Matteo, che ne hanno raccolto l’eredità mettendola a frutto nelle rispettive sfere d’interesse. La storia imprenditoriale della famiglia inizia nel 1975 quando lo stesso Pietro, rappresentante nel ramo del tabacco, decide di mettersi in proprio fondando Itagency che in poco tempo diventa leader italiana nella distribuzione di prodotti per tabaccherie e oggi, con un fatturato stimato di oltre 84 milioni di euro, è guidata da Marco. Egli ha saputo consolidarne la posizione sul mercato differenziando il giro d’affari e aprendolo anche ad altri settori “meno tradizionali”. Di recente l’azienda ha, infatti, saputo cogliere appieno le opportunità economiche legate ai cosiddetti New Generation Products e ha compiuto un ulteriore salto di qualità facendo il suo ingresso nel mondo Brico e della GDO, con i marchi Clipper e Ciao (accendini e accendigas multiuso). Matteo, dal canto suo, ha dato ulteriore impulso alla crescita del Gruppo, estendendone il raggio d’azione ad altri comparti e dando vita a ben tre aziende distinte in meno di vent’anni:

Exclama, nata nel 2007 e specializzata nella progettazione e produzione di collezioni personalizzate di abbigliamento, borse, accessori e merchandising, Maikii, fondata nel 2008 e che, inizialmente celebre per le sue chiavette usb personalizzate, oggi ha ampliato il proprio catalogo in risposta alla crescente domanda di accessori tecnologici promozionali, e infine, la start-up Faba, fondata 4 anni fa e diventata in pochissimo tempo un punto di riferimento nel settore dell’Edutainment grazie al suo Racccontastorie che educa e diverte stimolando l’immaginazione, la creatività e l’ascolto di bambini e bambine senza l’utilizzo di schermi.

Marco Fabbrini, Amministratore Delegato di Itagency ha spiegato «Il nostro è un caso particolare di passaggio generazionale “allargato” in cui gli eredi non solo hanno saputo ottimizzare il modello del fondatore ricalcandone le orme, ma soprattutto hanno messo il suo esempio al servizio di core business distinti ed eterogenei. Non avevamo mai avuto l’occasione di lavorare insieme. Parliamo appunto di realtà diverse, in settori diversi e con all’interno personale di età completamente diverse. Quando per le aziende di Matteo si è presentata la necessità di trovare una sede più spaziosa e commmisurata alla loro crescita costante, ci siamo detti che forse era finalmente giunto il momento di concentrare le attività di famiglia in un unico spazio, traendo linfa dai rispettivi know how e facendo tesoro delle disuguaglianze e sintesi dei principi comuni. Itagency, Exclama, Maikii e Faba manterranno quindi intatta la priopria identità singola, ma da oggi in poi si rispecchieranno anche nei fondamenti di un Gruppo Imprenditoriale coeso, legato dal sangue e dalla comunanza di valori».

Matteo Fabbrini, Amministratore Delegato di Exclama, Maikii e Faba «Anche se le nostre quattro aziende operano in ambiti molto diversi, condividiamo valori fondamentali: l'attenzione alle persone, uno stile imprenditoriale moderno e la volontà di integrare sostenibilità e responsabilità sociale nel nostro operato. Questo nuovo edificio non è solo un luogo dove lavorare, ma rappresenta la nostra filosofia di fare impresa. Abbiamo creato spazi che promuovono il benessere dei dipendenti e incoraggiano la collaborazione, perché crediamo che un ambiente di lavoro positivo sia la chiave per l'innovazione e la crescita. Siamo entusiasti di vedere come questa nuova sede potrà facilitare l'interscambio di idee e rafforzare i nostri obiettivi comuni».