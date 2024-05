Treviso Nord: nuovo quartier generale per Itagency, Exclama, Faba e Maikii

Dopo circa due anni, si sono conclusi i lavori di realizzazione dello stabile che da ora in poi ospiterà gli uffici delle aziende della Famiglia Fabbrini, eccellenze internazionali del territorio. Un intervento ambizioso firmato dagli Architetti Michel Carlana, Luca Mezzalira e Curzio Pentimalli dello studio Carlana Mezzalira Pentimalli di Treviso, con il quale i progettisti hanno immaginato un edificio all’avanguardia che, ancor prima di ospitare uffici, fosse un luogo capace di ripensare lo spazio collettivo.

L'edificio

La nuova sede, un immobile contemporaneo strutturato su 4 piani, è stata costruita ex novo a pochi passi da quella storica di Via Giacomo Bortolan a Vascon di Carbonera, in prossimità del casello autostradale di Treviso Nord. Al piano terra si trovano le sale riunioni istituzionali, la caffetteria, lo spazio showroom e la food area. Al primo piano gli ambienti di Itagency, mentre al secondo gli ambienti di Exclama, Faba e Maikii. La struttura di ogni piano si ripete pressoché invariata fatte salve alcune distinzioni legate alle diverse esigenze di business di ciascuna impresa. Il progetto è stato ideato innanzitutto per migliorare la qualità del luogo di lavoro, ma soprattutto per incrementare un’efficienza condivisa, pur nel pieno rispetto delle differenze reciproche. La concezione estremamente permeabile e flessibile degli spazi, particolarmente evidente nei locali comuni discolati all’interno di tutto l’edificio, è orientata infatti al principio della piena condivisione e dell’integrazione, e trova la massima espressione nello spazio di copertura, che all’occorrenza può diventare un luogo collettivo e di incontro, a sua volta valorizzato dal particolare intervento artistico di Lorenzo Mason Studio. L'attenzione al benessere del personale è evidenziata dal nuovo programma Welfare, che promuove un equilibrio tra vita lavorativa e personale attraverso iniziative come una food area dedicata, una caffetteria, la flessibilità oraria e la formazione continua. La possibilità di iniziare la propria giornata lavorativa in un orario compreso tra le 7.30 e le 9.30 nel rispetto del monte ore complessivo fissato tra le 38 e le 40 ore in base all’azienda, ma con il venerdì breve per tutti i dipendenti, dando così la possibilità di beneficiare di un week end più lungo. In questo modo le aziende della Famiglia Fabbrini si impegnano nel garantire il benessere psicofisico dei propri dipendenti.

Sostenibilità

L’intervento si fonda su scelte costruttive e materiali durevoli legati alla tradizione locale, reinterpretati in chiave contemporanea. Il numero degli strati costruttivi è stato ridotto al minimo essenziale, prediligendo l’uso di materiali “green” con certificazioni CAM. Tale approccio porta ad innumerevoli vantaggi sia in fase di costruzione che durante il ciclo di vita in termini di gestione e manutenzione. Dal punto di vista architettonico la compattezza dell’intervento della porzione dedicata agli uffici risulta efficiente ed economicamente vantaggiosa per numerosi aspetti, tra cui la riduzione del fabbisogno di energia primaria. La struttura portante a telaio garantisce ampie e scenografiche spazialità generate che potranno permettere una mutabilità degli ambienti di lavoro nel tempo. La libertà futura di gestire lo spazio libero in maniera flessibile oggi rappresenta probabilmente, in un edificio direzionale, l’aspetto di primaria importanza. Il concetto di durabilità è raggiunto anche realizzando impianti tecnologici a vista per facilitare la gestione e la manutenzione, riducendo al minimo eventuali rivestimenti superflui. Ampi frangisole proteggono il manufatto dal surriscaldamento solare: l’efficienza termica dell’involucro edilizio si basa sul concetto di massa e sfasamento termico, al fine di contenere la dissipazione del calore interno nel periodo invernale ed impedire l’ingresso del calore esterno nella fase estiva, richiedendo un apporto minimo di energia generata in gran parte da fonti rinnovabili. Un grande impianto fotovoltaico, installato nella copertura della zona adibita a magazzino, genera energia pulita sia per gli uffici, ma anche per alimentare macchinari ed auto elettriche. Particolare attenzione è stata dedicata alla limitazione degli sprechi idrici attraverso un particolare sistema di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche. Per assicurare un connubio rispettoso e consapevole tra uomo e natura si prevede inoltre di dotare gli spazi interni di un gran numero di piante la cui presenza favorirà l’ossigenazione dell’aria e l’ottimizzazione del microclima interno e naturalmente la diminuzione di CO2. A livello paesaggistico i progettisti hanno infine collaborato attivamente con un agronomo-paesaggista e biologo al fine di integrare l’intervento con gli spazi verdi circostanti i quali, utilizzando esclusivamente una flora autoctona, possano autoalimentarsi nel tempo con una manutenzione minima.

Logistica

La vecchia sede verrà completamente ristrutturata e gli spazi saranno convertiti in magazzino logistico. Il progetto si basa sui principi di sicurezza, flessibilità e sostenibilità per il lavoratore, il cui benessere rimane l'obiettivo primario. In questo nuovo spazio la digitalizzazione della supply chain giocherà un ruolo strategico così come l’automatizzazione della gestione interna del magazzino tramite Warehouse Management Systems (WMS). Il sistema data-centric consentirà di direzionare i processi, migliorando le performance e i passaggi di informazione rispettando le tempistiche di evasione e ottimizzando i flussi delle merci in entrata e in uscita.

I commenti

Marco Fabbrini, amministratore delegato di Itagency, spiega: «Siamo partiti dalle nostre nuove esigenze operative e logistiche per arrivare ad avere una sede che sia anche e soprattutto un luogo di aggregazione e condivisione tra le persone. Siamo cresciuti molto negli ultimi anni, non solo in termini di fatturato, ma anche come numero di risorse. Avevamo bisogno di un nuovo ambiente, più efficiente, un luogo in grado di favorire il dialogo e la costruzione di relazioni».

Matteo Fabbrini, amministratore delegato di Exclama, Maikii e Faba, conclude: «Abbiamo progettato questi spazi con un'attenzione particolare alla flessibilità e all'adattabilità, fondamentali per ospitare e sostenere la crescita continua delle nostre aziende. Ogni ambiente è pensato per evolversi insieme alle esigenze dei nostri team e delle attività che ospitano, assicurando che la nostra sede possa essere un luogo di innovazione continua».