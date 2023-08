Materiale edile isolante a prova di maltempo: l'idea è di un'azienda trevigiana

Silcart, l’azienda trevigiana marchio storico di interesse nazionale specializzata nella produzione di materiali da costruzione, investe oltre 15 milioni di euro in ricerca & sviluppo e per rendere l’azienda più autonoma dal punto di vista energetico. La società, guidata da Giovanni Faotto, prosegue dunque nel percorso di crescita e punta a dare un contributo determinante al settore dell’edilizia che, grazie a sistemi innovativi e soluzioni all’avanguardia, possa evolvere in chiave sempre più ”green”.

Sono queste le premesse che hanno portato l’azienda a sviluppare Silcartex ISA, un innovativo materiale per il rivestimento di pannelli isolanti che ha la capacità di limitare i danni derivanti da condizioni climatiche avverse, coniugando efficienza e sostenibilità. Sono molti infatti gli edifici in Veneto, e non solo, che hanno subito ingenti danni a causa dei fenomeni meteorologici eccezionali dei giorni scorsi, evidenziando la necessità dell’utilizzo di materiali innovativi e adeguati nell’edilizia. Oltre a salvaguardare i pannelli, questo rivestimento fornisce maggiori capacità isolanti rispetto ai prodotti tradizionali.

Questa nuova proposta qualifica ancora di più la vocazione green e innovativa dell’azienda, che nel corso del tempo ha ottenuto svariate certificazioni, come la ISO 50001“Sistemi di gestione dell’energia” - lo standard internazionale per il miglioramento dell’efficienza, il consumo e l’uso dell’energia-, la ReMade in Italy e la ISCC Plus e ha sviluppato e utilizzato materiali sostenibili per tutelare l’ambiente e le sue risorse. Un esempio tra tutti è Ocean Felt, telo sottotegola bituminoso con armatura in poliestere prodotto con plastica riciclata. Inoltre, l’azienda si è dotata di due impianti di produzione di energia green: un impianto fotovoltaico da 953 moduli e una centrale termica da 4 milioni di chilocalorie composta da due caldaie alimentate a metano. Grazie a questi impianti, Silcart produce più del 30% dell’energia necessaria alla produzione dei suoi materiali che vengono poi venduti ed esportati in tutto il mondo. Esemplificativi sono i 100 milioni di metri quadri di prodotti, come pannelli isolanti, sottotegola e sottomassetti, realizzati con energie rinnovabili.

«Per Silcart la sostenibilità è da sempre un importante valore, su cui continueremo a puntare e ad investire, rendendola un nostro driver di sviluppo a lungo termine – ha dichiarato Giovanni Faotto, Presidente di Silcart. Le aziende e gli imprenditori possono giocare un ruolo importante nella tutela dell’ambiente e nel raggiungere gli obiettivi posti a livello internazionale. Ormai il cambiamento climatico è una realtà, e i recenti eventi meteorologici che hanno colpito la Marca trevigiana, il Veneto, e non solo, ne sono la prova. Per prevenire le conseguenze dei pesanti effetti legati proprio a questi eventi anche il settore dell’edilizia può fare la propria parte puntando da un lato sullo sviluppo di materiali idonei, in grado di rispondere alle esigenze delle mutate condizioni climatiche e dall’altro su energie più green che contribuiscano al rispetto del pianeta. È ciò che stiamo facendo in Silcart, grazie soprattutto al lavoro del nostro team di ricerca e sviluppo».