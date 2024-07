Gruppo Silcart, nel 2024 welfare aziendale in crescita del 60%

Investire sul benessere delle persone e sulla qualità del lavoro per il futuro dell’azienda. È l’obiettivo di Gruppo Silcart, società trevigiana attiva nella produzione di materiali da costruzione, che in occasione dell’annuale evento aziendale, svoltosi nei giorni scorsi in Villa Claudia Augusta a Silea, ha comunicato al personale nuovi investimenti nel welfare e nella formazione mirata allo sviluppo professionale. Agli oltre 250 collaboratori del Gruppo, che comprende le aziende Silcart S.p.A., Cabomet S.r.l., Elements S.r.l., ArtigianCarta S.r.l. e SSD Carbonera a r.l., il presidente Giovanni Faotto, insieme all’amministratore delegato Ugo Faotto e al direttore generale Guido Antoniazzi hanno illustrato il catalogo di benefit che, a partire dalla seconda metà del 2024, saranno riconosciuti a integrazione delle condizioni previste dal CCNL di riferimento, mettendo a disposizione di ciascun lavoratore nuovi prodotti e servizi, con un aumento medio rispetto al 2023 della quota welfare pro capite pari a circa il 60%.

I benefit riconosciuti, in particolare, offrono convezioni nel campo della salute, con la stipula di una nuova assistenza sanitaria integrativa, per il risparmio personale, con un nuovo prodotto pensionistico, per la spesa alimentare, con i buoni pasto, e per l’intrattenimento, con buoni sconto per viaggi, cinema, shopping e varie categorie di acquisti, infine per la genitorialità, con il programma Silcart Kids, e per il benessere con sconti e convenzioni per lo svolgimento di attività sportive.

«Vogliamo offrire a tutti i nostri collaboratori condizioni competitive non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo del work life balance – afferma Giovanni Faotto, presidente di Gruppo Silcart – Il lavoro impegna una parte importante del quotidiano di tutti noi: è nostra responsabilità garantire ai lavoratori e alle loro famiglie sicurezza e serenità, in un periodo segnato da inflazione e caro prezzi, e allo stesso tempo fornire loro tutele adeguate per la salute e il benessere. Le persone sono il principale asset di ogni azienda».

Negli ultimi tre anni Gruppo Silcart ha investito nel rafforzamento del proprio management, assumendo profili di rilievo come il direttore generale, il direttore commerciale, il responsabile di produzione e l'industrial manager, e incrementando il proprio organico di circa il 20%. A dimostrazione del costante impegno nella creazione di nuove opportunità di lavoro e nella valorizzazione del talento, la società ha anche lanciato “Silcart Academy”, programma di formazione interna mirato allo sviluppo professionale e personale di ogni collaboratore. Oltre ai tradizionali corsi di sicurezza e aggiornamento tecnico, indispensabili per mantenere gli standard operativi e rispettare le normative vigenti, Silcart Academy propone una varietà di corsi pensati per facilitare l'integrazione dei nuovi membri del team, arricchire le competenze e accompagnare ogni collaboratore lungo tutta la sua carriera in azienda. I corsi, in particolare, sono tenuti dai professionisti senior dell'azienda, con una comprovata esperienza nel loro campo, secondo un approccio che permette ai dipendenti più giovani e ai neoassunti di apprendere direttamente dai colleghi più esperti, creando un ambiente di apprendimento stimolante e collaborativo.

«Si va dai corsi di knowledge sharing a quelli di comunicazione interpersonale e intergenerazionale, dai quelli per i neo assunti fino a quelli di italiano, per aiutare le persone a integrarsi non solo nell’azienda, ma anche nel territorio – aggiunge Faotto - L’investimento nel capitale umano è fondamentale per Silcart: crediamo che favorire lo sviluppo professionale consenta di rispondere alla crescente richiesta di competenze dettata dal progresso tecnologico e industriale, e allo stesso tempo di valorizzare il ruolo e la dignità delle persone. Non si tratta solo di un’opportunità per la competitività delle nostre imprese, ma anche di una forma di responsabilità nei confronti del territorio: investire per portare e trattenere i giovani in fabbrica, significa garantire futuro alla comunità».