Giornata mondiale degli Oceani, la trevigiana Silcart Spa lancia Ocean Felt

In occasione della Giornata degli Oceani, Silcart Spa, l’azienda trevigiana specializzata nella produzione di materiali da costruzione, lancia OCEAN FELT, uno schermo sottotegola bituminoso che sposa l’approccio circolare dei materiali impiegando un’armatura in poliestere 100% riciclato e una finitura in non tessuto in polipropilene da riciclo industriale.

Gli schermi sottotegola sono elementi flessibili molto sottili, impermeabili all’acqua, che vengono applicati al di sotto della copertura, come le tegole dei tetti di edifici o abitazioni, o al di sotto dell’isolante come freno vapore, in coperture ventilate e non solo. Hanno la funzione di limitare i rischi di infiltrazione d’acqua, garantire la tenuta all’aria e al vento, ridurre il passaggio del vapore acqueo per controllare il fenomeno della condensa all’interno del pacchetto di copertura, soluzioni necessarie per le moderne abitazioni e i palazzi certificati in elevate classi energetiche.

Ocean Felt, a differenza dei materiali tradizionali, è realizzato grazie alla plastica abbandonata. A occuparsi della raccolta, gli operatori del programma ‘Prevented Ocean Plastic’, l’iniziativa di riciclo dei materiali di Bantam Materials, realtà specializzata nella produzione di materiali riciclati. Ogni anno, attraverso questo progetto, vengono raccolte oltre un miliardo di bottiglie di plastica che, da materiale inquinante, danno vita a prodotti sostenibili certificati. Il non tessuto in poliestere di OCEAN FELT proviene completamente da materiale riciclato ed i non tessuti di finitura sono realizzati in polipropilene da riciclo industriale.

«Ogni anno più di 12 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono negli oceani” - dichiara il Presidente di Silcart SpA Giovanni Faotto – “Un dato allarmante che ci ricorda come ognuno di noi, dal singolo cittadino alle imprese responsabili delle produzioni industriali, sia chiamato a fare la propria parte. Silcart, nei suoi 50 anni di attività, ha dedicato molto impegno ed energia nello studio dei materiali e della loro sostenibilità. Di qui la collaborazione con Bantam Materials che ha dato vita a un materiale innovativo, in grado di contribuire alla tutela dell’ambiente e le risorse della Terra. La giornata mondiale degli oceani rappresenta l’occasione migliore per presentare questa novità che, oltre a rispettare le linee guida della strategia di sostenibilità di Silcart, siamo certi potrà conquistare ben presto il settore dell’edilizia, sempre più attento ai temi ambientali».