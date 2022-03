Carraro Concessionaria continua l'espansione commerciale e sbarca a Castrette

Nell’ottica dell’espansione commerciale, la concessionaria Carraro S.p.A. azienda gestita dall’omonima famiglia, leader nel mercato auto, van e truck delle province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia, ha acquisito un immobile a Castrette di Villorba, fino ad oggi occupato dalla Latteria di Soligo.

Ad annunciare l’operazione sono Francesco e i figli Ruggero e Giovanni Carraro: «Abbiamo scelto l’area di Castrette perché si trova in posizione strategica, vicina agli svincoli autostradali e alla prossima uscita della Pedemontana in fase di ultimazione. Si tratta di un investimento che si inserisce nel piano di crescita che la nostra azienda intende proseguire, nonostante i tempi difficili, sui territori dove l’azienda si è sviluppata non solo come performance commerciale, ma anche nel consolidamento immobiliare che per noi rappresenta un elemento strategico fondamentale». La nuova struttura occuperà un’area di quasi 14 mila metri quadrati fronte strada, dotata di parcheggio e ampi spazi di manovra e si affiancherà agli altri 10 impianti di proprietà della Carraro.