Centro assistenza per i van: premiata la concessionaria Carraro

La crescita delle consegne a domicilio e dell’e-commerce durante l’emergenza Covid ha messo alla prova il settore del trasporto merci costretto a fare i conti con tempi e modalità di consegna sempre più stringenti.

Diventa fondamentale per le imprese e i liberi professionisti che operano nel settore poter disporre di veicoli efficienti e sicuri. In Veneto, al 31 dicembre 2019, erano quasi 400mila i veicoli circolanti adibiti a trasporto merci, di cui quasi 70 mila in provincia di Treviso. Consapevole di questa forte richiesta del mercato, Carraro Concessionaria si è attrezzata per innalzare i livelli standard dell’assistenza offerta dalla propria rete di officine così da garantire il massimo di affidabilità alla clientela. Nei giorni scorsi è arrivata dalla casa madre Mercedes la prestigiosa certificazione VanPro Center che viene assegnata alle concessionarie e ai centri di assistenza che garantiscono i più alti standard di efficienza, professionalità e servizi personalizzabili.

«I nostri esperti VanPro – assicura l’amministratore Giovanni Carraro – sono costantemente formati per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta ed offrire soluzioni adeguate alle più diverse esigenze professionali. Grazie a questa certificazione ora siamo in grado di supportare ancor meglio le imprese e i tanti professionisti alle prese con tempi di consegna sempre più stringenti”. Carraro Concessionaria ha superato brillantemente l’audit svolto dalla casa madre tedesca che, dopo diversi controlli riguardanti gli standard delle sedi, la preparazione dei consulenti e manager, la gestione dell’officina, la velocità del ricontatto cliente, il parco auto nuovo e usato, ha riconosciuto l’ambita certificazione. Carraro è il primo concessionario in Italia a raggiungere il 4° livello Van Pro Center.