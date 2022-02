Auto, il premio Frecce d'Argento 2021 a Carraro concessionaria

A suggello di un 2021 ricco di risultati e riconoscimenti, Carraro Concessionaria, società con sedi nelle province di Belluno, Treviso, Venezia e Udine, può ora fregiarsi dell’ambito premio Frecce d’Argento. Si tratta di un “trofeo” che Mercedes Benz Italia assegna al termine di un contest che mette a confronto tutti i dealer valutando in particolare le performance organizzative, commerciali e assistenziali di ciascuno di esso.

«Dopo gli importanti riconoscimenti ottenuti dalla nostra Concessionaria alla fine del 2021 con il Van Pro e Customer Satisfaction, accogliamo con grande soddisfazione questo premio che – osserva Ruggero Carraro, amministratore delegato della Divisione Auto della società – vogliamo condividere con tutti i nostri collaboratori delle nove filiali e i clienti che hanno scelto di affidarsi a noi. Questo non è certo un traguardo, ma una tappa nella continua crescita qualitativa che da tempo ci vede impegnati in prima linea nell’offrire il massimo dei servizi di vendita e post vendita». Forte di questo primato nazionale, Carraro Concessionaria guarda al 2022 con tanti progetti nel cassetto che prevedono nuovi investimenti per innovare la propria rete vendita e assistenza.