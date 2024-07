Attestato di cantiere impatto sostenibile per la Costruzioni edili Sartorato

Il cantiere di via della Liberazione a Treviso della Costruzioni edili Sartorato di Casale sul Sile ha ottenuto l’attestazione Cantiere Impatto Sostenibile in base al Codice di condotta CIS promosso dalla Sezione Autonoma Ance Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est (CVE). Nicoletta Sartorato ha ricevuto l’attestazione, che verrà esibita nello stesso cantiere, da parte della Presidente di Ance Rovigo Treviso Paola Carron. E’ il quarto cantiere delle imprese di Ance Rovigo Treviso ad avere ottenuto il riconoscimento dopo il lancio dell’iniziativa a febbraio di quest’anno

Nicoletta Sartorato dichiara: «Ringrazio Ance Rovigo Treviso per l’iniziativa che consente a tutte le imprese delle costruzioni di rafforzare il proprio impegno per la sostenibilità. CIS inoltre si è rivelato un utile strumento per far capire ai nostri collaboratori, l’impegno dell’azienda su temi fondamentali quali l’ambiente, la legalità e la sicurezza del lavoro. Coinvolgere la struttura aziendale ed i professionisti esterni ci ha permesso di alzare la soglia di attenzione su materie delicate che il nostro settore affronta sempre separatamente e mai in maniera organica ed organizzata come previsto da CIS. Da parte nostra, l’ottenimento del livello argento per il cantiere di Treviso rappresenta un importante punto di partenza per crescere costantemente verso un’organizzazione dei cantieri sempre più sostenibile».

Per Paola Carron, Presidente Sezione autonoma Ance Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est: «Questa nuova attestazione al progetto CIS in pochi mesi è il miglior indicatore della volontà e del fattivo impegno delle imprese delle costruzioni del nostro territorio per la sostenibilità. E numerose altre si aggiungeranno nelle prossime settimane dopo le verifiche dei requisiti da parte del Comitato Tecnico Operativo».

CIS Cantiere Impatto Sostenibile è un codice di condotta volontario che prevede una serie di comportamenti e di impegni che le imprese sottoscrittrici si impongono di implementare in ottica di sostenibilità, agendo nei vari settori ESG per la decarbonizzazione, tutela dell’ambiente, legalità, regolarità del lavoro, sicurezza, per il sociale e il rispetto della catena di fornitura, nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa.

Le imprese che volontariamente sottoscrivono il manifesto “Cantiere Impatto Sostenibile” vengono analizzate dal Comitato Tecnico Operativo costituito nell’ambito dell’Associazione rispetto agli impegni aziendali sui vari aspetti ESG della sostenibilità, ottenendo il logo di “Cantiere Impatto Sostenibile”. Il codice di condotta volontario comporta l’impegno ad attuare azioni concrete e misurabili. Ciascuno degli 8 impegni previsti è graduabile in 3 livelli crescenti di impegno e responsabilità cui corrispondono le 3 tipologie di logo “Cantiere Impatto Sostenibile” rilasciabili: argento per gli impegni base per accedere, oro per gli impegni di media complessità e platino per quelli più complessi.