Casartigiani apre a Roncade una nuova sede di servizio e rappresentanza

Sarà ufficializzata lunedì prossimo, 17 gennaio 2022, la nuova sede dell’associazione Casartigiani – Artigianato Trevigiano, nell’indirizzo di via Piave 1/a a Roncade. Nel cuore del centro storico cittadino, a due passi dalla piazza e dalle principali attività, il nuovo sportello offrirà agli associati, alle piccole e medie imprese e ai cittadini tutti i servizi erogati dall’associazione e dalle proprie società collegate: consulenza sulla contabilità, ufficio paghe, accesso al credito, attività sindacale per la categoria artigiana, patronato e altre pratiche di natura fiscale, come la compilazione delle dichiarazioni dei redditi per tutti i lavoratori.

Il nuovo recapito conferma la vicinanza di Casartigiani ai propri soci già presenti nel territorio, circa una quarantina, e punta ad allargare i propri servizi anche alle imprese dei comuni dell’area circostante. L’ufficio di via Piave sarà aperto dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 12.30 e per tre pomeriggi alla settimana dalle 14.30 alle 18.30, il lunedì, martedì e giovedì. «La scelta di Casartigiani» spiega il presidente dell’associazione Franco Storer «è quella di essere vicina al territorio e di offrire servizi sempre più qualificati alla propria base sociale. La presenza della nostra insegna a Roncade consolida un già significativo legame con il tessuto economico della città e nelle aree limitrofe».

A causa del particolare periodo di emergenza sanitaria alla pandemia non è stata prevista alcuna cerimonia di inaugurazione. Con l’apertura di questo sportello Casartigiani rileva un spazio che negli anni già si era caratterizzato nell’offrire alle imprese del territorio e ai cittadini servizi di natura fiscale attraverso le due storiche società Uniservice e Acsat.