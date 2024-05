Casatella Trevigiana DOP: 16 anni celebrati da Consorzio, caseifici, ristoratori, chef e pizzerie

Dal 27 maggio al 9 giugno il Consorzio di tutela celebra il 16° anniversario della Casatella Trevigiana DOP, il primo formaggio a pasta molle italiano ad ottenere il riconoscimento della denominazione d’origine protetta. Era il 2 giugno 2008, infatti, quando al tipico formaggio fresco trevigiano venne attribuita la prestigiosa etichetta. La DOP certifica che la produzione avviene esclusivamente nella provincia di Treviso, ottenuta solamente con il latte intero proveniente da vacche allevate all’interno di questo specifico territorio.

Nel 2023 sono state 566 mila le forme di Casatella Trevigiana DOP, dalle più piccole confezioni da 250 grammi alle pezzature di due chili, prodotte dai caseifici aderenti al Consorzio di tutela, costituito nel 2001 con soci fondatori della provincia di Treviso. Vi fanno parte cooperative, caseifici privati e l’Associazione Regionale Produttori latte del Veneto. Per festeggiare in grande stile il sedicesimo anno, il Consorzio ha voluto un calendario di iniziative che portino all’attenzione del grande pubblico le tante virtù della Casatella Trevigiana DOP: “Freschezza, genuinità, versatilità in cucina del formaggio a pasta molle, ottimo abbinato anche alla pizza per il consumatore che ricerca leggerezza e gusto”, sottolinea Lorenzo Brugnera, presidente del Consorzio di tutela.

LE FRESCHE RICETTE DI “INTAVOLANDO”

I festeggiamenti coinvolgeranno i professionisti della ristorazione, gli chef, le pizzerie, i panifici, le pasticcerie e i punti vendita associati. Ogni chef del gruppo “Intavolando” ha preparato un piatto dedicato alla Casatella Trevigiana DOP, ideato secondo la propria inventiva, ed inserito, dal 27 maggio al 9 giugno, nel proprio menu. I ristoranti sono: Da Ugo (Bigolino), La Pergola (Saccol di Valdobbiadene), Locanda da Condo (Col San Martino), Borsa Bistrot (Castelfranco Veneto), Osteria Jodo (Maser), da Tullio (Arfanta), Andreetta (Rolle di Cison di Valmarino), La Cucina di Crema (Giavera del Montello), Al Traghetto (Roncadelle), Locanda Solagna (Quero – Vas).

PANIFICI, PASTICCERIE E RISTORANTI

Non solo la ristorazione di “Intavolando” omaggia la Casatella Trevigiana DOP. Si potrà acquistarla e degustarla anche in altri esercizi: Panificio Pezzato (Treviso), Panificio Fontan Dino (Treviso), Panificio Bosco Giovanni (Treviso), Panificio bar pasticceria Porato (Paese), Pasticceria Ducale (Ponte della Priula), Pasticceria Marco Polo (Ponte di Piave), Pausa Gelato (Arcade), Ristorante L’Incontro (Treviso), Trattoria Toni del Spin (Treviso), Ristorante Med (Treviso), Pasticceria Nascimben (Treviso).

PIZZERIE ED ENOTECHE

Le pizzerie che inseriscono la Casatella Trevigiana DOP tra gli ingredienti sono sparse in tutto il Veneto: Madre Pizza (Campodarsego), Pizzeria Arrigoni (Preganziol), Premiata Fabbrica Pizza (Bassano del Grappa), da Lino (Covolo di Pederobba), Rivoluzione Pizza (Padova), La Finestra (Treviso), Pizzeria Senza Tempo (San Vito di Altivole), Acqua e Farina di Rosario Giannatasio (Vicenza), Laguna e Lievitati (Cavallino Treporti), La Piazzetta (Sant’Andrea di Campodarsego), Zio Mo’ (Legnago), Pizzeria Rustica (Galzignano Terme). A questo elenco di eccellenze della pizza veneta si aggiunge l’enoteca Allegra Italia (Follina).

Infine, il Consorzio di tutela rende ancora più “buono” il giorno del compleanno promuovendo un momento di solidarietà a favore di realtà del territorio che operano nel settore sociale, con la fornitura di Casatella Trevigiana DOP alla "Casa dei Gelsi" di Treviso e alla "Casa Vittoria" di San Polo di Piave.

IL CALENDARIO DELLA FESTA DI COMPLEANNO

I festeggiamenti organizzati dal Consorzio coinvolgeranno tanti consumatori, a cui far scoprire tutta la fresca bontà della “festeggiata”.

Giovedì 30 – venerdì 31 maggio – sabato 1 – domenica 2 giugno

Negli esercizi aderenti verranno proposte ricette dolci e salate a base di Casatella Trevigiana DOP, che abbinano tradizione, qualità e freschezza (consueti orari di apertura).

Sabato 1 giugno

Festa negli spacci: nei punti vendita degli associati aderenti all’iniziativa insieme alla Casatella Trevigiana DOP verranno consegnati i gadget dell’anniversario

Domenica 2 giugno

Nella Loggia dei Cavalieri a Treviso (ore 10 – 17) si terrà la festa del sedicesimo anniversario della denominazione con la mostra mercato, lo show cooking e le

degustazioni guidate. Alle 12.00: inaugurazione, taglio della torta farcita di Casatella

Trevigiana DOP e brindisi offerto dal Consorzio Tutela Prosecco DOC.