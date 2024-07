Due premi internazionali per “Attiviamo Insieme il Futuro” di Confartigianato

Due prestigiosi premi a livello nazionale sono stati assegnati al nuovo progetto di rebranding di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana: bronzo per l’immagine aziendale al premio Agorà, ritirato lo scorso 28 giugno nella splendida cornice di Firenze; secondo posto e due menzioni alla XXVIII edizione del premio Mediastar (Milano 5 giugno scorso). Un segnale che va a sottolineare la distintività, la creatività e l’innovazione di aver concepito un vero e proprio sistema, costruita insieme tra Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e l’agenzia Fkdesign.

«L’associazione di categoria che rappresento a livello provinciale – dichiara Oscar Bernardi, Presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana- sta facendo dei grandi progressi attraverso nuovi servizi, sempre più all’avanguardia, per essere al passo con il mercato ma soprattutto per essere partner strategico dei propri associati. Abbiamo affidato all’agenzia Fkdesign lo studio di una nuova immagine che traducesse il nostro obiettivo, essere un sistema sinergico sul territorio, preparato e con una grande competenza ma che ha saputo e sta facendo una grande evoluzione verso le nuove opportunità di mercato. Un cambiamento non solo di percezione ma anche di organizzazione con l’obiettivo di crescere insieme ai nostri associati».

Da oltre mezzo secolo Confartigianato Imprese Marca Trevigiana rappresenta un’organizzazione imprenditoriale delle MPI, suddivisa territorialmente in Provincia di Treviso in sei mandamenti, con lo scopo di essere partner strategico per le imprese artigiane.

«L’obiettivo è stato quello di creare un posizionamento di marca e una comunicazione più sinergica in ottica di sistema che rivitalizzasse e valorizzasse la dinamicità dell’associazione ed il continuo orientamento verso il futuro- dichiara Federico Frasson, managing director di Fkdesign – il tutto tradotto con il nuovo messaggio ‘Attiviamo insieme il futuro’. Abbiamo ideato una nuova identità di marca basata su un brand pattern sempre in movimento, che è stato il punto di partenza di una tipografia totalmente personalizzata declinata in alfabeto, numeri, simbologie: un nuovo linguaggio istituzionale creato in ottica di continuità con l’associazione ma che ne rinnova la dinamicità con un “sapore” più digitale e dinamico. Ringrazio il presidente Bernardi e tutto il mondo di Confartigianato della nostra provincia per la fiducia e per aver condiviso con noi un percorso».