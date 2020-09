Ecobonus, al via il tour di incontri della Confartigianato nei comuni della Castellana

Partirà domani sera alle ore 20 presso l'Hotel Fior a Castelfranco Veneto il tour di incontri organizzato dalla Confartigianato Imprese di Castelfranco Veneto per offrire una guida chiara all'utilizzo dell'incentivo Ecobonus 2020/2021. Un tour itinerante che toccherà i diversi comuni della castellana questo mese ed il mese prossimo e che sarà dedicato non solo ai professionisti del settore ma anche alla cittadinanza, salvo quello di domani destinato esclusivamente agli addetti ai lavori.

«Abbiamo voluto organizzare questi incontri nei Comuni del nostro mandamento per mettere a disposizione di tutta la comunità le nostre competenze e fare chiarezza nella complessità di questo incentivo. Gli incontri che abbiamo pianificato non sono solo rivolti ai professionisti e alle imprese ma anche ai cittadini perché sappiamo per esperienza che in questi casi è necessario il supporto di qualcuno che sia in grado di offrire delle risposte e come Associazione vogliamo metterci a disposizione – ha dichiarato Oscar Bernardi, Presidente della Confartigianato di Castelfranco – Il settore dell'edilizia è stato per troppo tempo in stallo e ha bisogno, ora più che mai, di essere rilanciato grazie ad agevolazioni di questo tipo che abbiano la possibilità di renderlo più dinamico e anche più produttivo, perché dobbiamo ricordare che investire nell'edilizia significa sostenere lo sviluppo della nostra economia. Oggi è anche importante che i committenti e gli addetti ai lavori si allineino in una visione di insieme volta alla qualità delle strutture, sia in ottica di miglioramento del comfort degli edifici, anche nel versante economico per le minori spese di gestione, sia della qualità della vita, con l’occhio rivolto anche alla sostenibilità ambientale – ha continuato Bernardi – La partita della nostra economia non andrà giocata sul risparmio economico del singolo intervento, ma sulla capacità di convertire questi incentivi in interventi che possano davvero fare la differenza per la salute, il portafoglio, l’ambiente».

Già esauriti i 110 posti per l'incontro di domani nell’auditorium fisico. Sarà possibile però prenotarsi per la diretta webinar inviando una mail a: ass.artigiani@cf.confart.tv. Allo stesso indirizzo sono prenotabili le presenze agli altri incontri nel territorio aperti anche alla cittadinanza.

Calendario Incontri:

09/09/2020 - Castelfranco Veneto

23/09/2020 - Castello di Godego

25/09/2020 - Riese Pio X

30/09/2020 - Vedelago

02/10/2020 - Resana

07/10/2020 - Loria

09/10/2020 - Castelfranco Veneto