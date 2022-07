Il successo della sesta edizione di TEDx Castelfranco Veneto

Nella serata di sabato 16 luglio si è tenuta la sesta edizione di TEDxCastelfrancoVeneto Controluce presso i giardini sud-ovest del castello. L’evento ha coinvolto oltre 450 spettatori, 60 volontari, 11 speaker e 42 partner. La partecipazione si è allargata anche ai cittadini che hanno assistito

all’evento dalla strada, dedicata al FuoriTEDx. Il main event del 2022 è stato il più grande finora realizzato dall’associazione castellana. A presentare la serata Nicolas Ballario, autore ed esperto d’arte, che ha introdotto gli speaker e ha accompagnato gli spettatori in un percorso alla scoperta dei diversi talk. Il filo conduttore dell’evento è stato il concetto di Controluce, inteso come il cambio di prospettiva che porta a guardare ciò che ci circonda da un nuovo punto di vista fino a che non diventa chiaro, luminoso e colorato.

PRIMA PARTE

Ad aprire la prima sessione di talk Jacopo Perfetti che durante il suo intervento “Come Essere Più Creativi (ai tempi dei robot)” ha voluto dare semplici brevi consigli su come stimolare la nostra intelligenza creativa per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale e non lasciarci sopraffare da essa. A seguire, Simonetta Dario con il suo “Pamodzi Ndi Ana Assieme Ai Bambini”, ha portato sul palco di TEDxCastelfrancoVeneto l’esperienza di vita personale e di come lei e il marito si siano dedicati al volontariato in Africa, nonostante gli ostacoli e le difficoltà che hanno dovuto, e devono tuttora, affrontare. Il terzo talk “Rincorrendo La Politica” è stato condotto da Chiara Albanese che, partendo dalla sua esperienza a stretto contatto con la politica italiana, ci ha mostrato un lato delle istituzioni che lei ha avuto modo di scoprire come normale cittadina, e nello specifico come genitore in una famiglia arcobaleno. Rodolfo Costa ha spiegato, con il suo “Luce E Ritmi Circadiani”, la stretta relazione che lega gli orologi circadiani alla salute del nostro corpo e della nostra mente. A chiudere la prima sessione di talk, Clelia Patella, influencer d’arte e speaker radiofonica che durante il suo intervento “Quanto siamo importanti per l’arte?” ha invitato i presenti a non aver paura di esprimere una propria opinione sulle opere d’arte, in quanto queste sono nate e sono state concepite per essere osservate e interpretate da un pubblico.

SECONDA PARTE

Dopo una breve pausa dedicata alla cena e al networking, la seconda sessione è stata aperta dalla performance musicale di Andrea Albini e dei fratelli Giacomo e Mattia Cazzaro che hanno coinvolto il pubblico con un brano jazz. Sesto speaker a salire sul palco è stato Luca Carta, cofondatore di Worldy che con “I Giovani e L’Informazione: Rischi e Opportunità” ha analizzato il rapporto tra i giovani e l’informazione, consapevole che le esigenze delle nuove generazioni sono cambiate e che questo comporta a nuovi punti di forza e inevitabili minacce. A seguire, Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, ha parlato del benessere della coppia che parte innanzitutto dal proprio io e dal benessere interiore, nel suo

talk “SOS Coppia”. Giulio Bozzo ha dedicato il suo intervento “Come L’Arte Costruisce Mondi Reali e Virtuali” al tema delle NFT e della crypto-arte, mettendo in evidenza il fatto che, ancora una volta, l’arte funge da catalizzatrice di innovazione. Luigi Torreggiani ha portato sul palco di TEDxCastelfrancoVeneto un tema focalizzato sull’importanza delle foreste, sottolineando lo stretto legame che queste hanno con l’anima e spiegando che “C’è Un Bosco In Ogni Casa”. Con “La Cucina Italiana - Un’opportunità ancora da scoprire”, Umberto Montano ha spiegato come l’aspetto culinario sia insito nella cultura italiana e come ci siano aspetti della tradizione che hanno ancora potenzialità da sfruttare grazie agli artigiani del gusto. A chiudere la serata, Elena Sarpa, undicesima e ultima speaker della sesta edizione di TEDxCastelfrancoVeneto, ha fatto alzare lo sguardo del pubblico con il talk “L’universo È Qui”, parlando del concetto di tempo e spazio.

A concludere la serata, Andrea VIal, presidente e licensee di TEDxCastelfrancoVeneto, è salito sul palco ringraziando l’Amministrazione Comunale per il supporto e le aziende del territorio che credono e sostengono il progetto. Infine, sul palco tutto il team che in quest’ultimo anno si è dedicato alla realizzazione e organizzazione di Controluce. L’evento è stato occasione di scambio e dialogo tra partecipanti, speaker, team e partner creando un ambiente stimolante e interessante.