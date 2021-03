A.T.O. di Castello di Godego acquisita da Tecnoeka

L'azienda trevigiana è proprietaria del marchio Sincold, da oltre vent’anni riconosciuto come simbolo di qualità nella produzione di abbattitori di temperatura ed attrezzature per la refrigerazione

Tecnoeka, azienda di Borgoricco (Padova) leader nella produzione di forni professionali a convenzione, presente in più di 100 paesi al mondo e da oltre 40 anni nel mercato delle attrezzature per la cucina professionale, ha recentemente perfezionato l’acquisizione della trevigiana A.T.O. S.r.l., società di Castello di Godego proprietaria del marchio SINCOLD, da oltre vent’anni riconosciuto come simbolo di qualità nella produzione di abbattitori di temperatura ed attrezzature per la refrigerazione. La nuova struttura societaria è operativa da marzo 2021. In questo modo le due realtà potranno, pur nella loro autonomia, coniugare le attività distributive tanto nel mondo della cottura professionale che nel mercato della refrigerazione dove congiuntamente potranno esprimere una forte sinergia nel segno del Made in Italy.

Una prima importante iniziativa è stata la creazione del nuovo marchio “SINofCOLD”, in un’ottica di piena continuità delle attività dal punto di vista tecnologico e produttivo. Grande la soddisfazione e la determinazione dell’Amministratore Unico di Tecnoeka S.r.l., Signora Cristina Lora, che dichiara “Questa importante acquisizione è stata fortemente cercata e conclusa con l’obbiettivo di consolidare la posizione di Tecnoeka nel mercato del Commercial Food Equipment, valorizzando eccellenze industriali italiane ed ottimizzando i suoi canali distributivi consolidati da più decenni nell’International business che, insieme, potranno affrontare tre fasi importanti quali la cottura, l’abbattimento ed il mantenimento del cibo e delle pietanze preparate nelle cucine professionali di tutto il Mondo. La competenza dei due Team che continueranno a lavorare in modo autonomo sarà volta a premiare il successo di questo piano di sviluppo, fortemente voluto.”