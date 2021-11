Consorzio UniVerso Treviso: Bertin e Chiggiato entrano nel Cda

Il Consorzio UniVerso Treviso si è riunito luunedì sera, 15 novembre, in assemblea per approvare il suo bilancio e rinnovare le cariche. Nella sala del Villa Pace Park Hotel Bolognese i presenti hanno votato all’unanimità l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2021, redatto dal dottor Mauro Raccamari, con un risultato economico in sostanziale pareggio. Eletto anche il nuovo consiglio di amministrazione: un'unica lista composta da sette membri, tanti quanti i posti disponibili. Cinque i rieletti: Valter De Bortoli della DB Group, Oscar Marchetto di Somec, Piergiorgio Paladin di Ideeuropee, Roberto Rizzo di SolidWorld Group e Carlo Zanatta di Impa; le due novità sono Walter Bertin di Labomar e Luca Chiggiato di Chiggiato Trasporti. Hanno rinunciato al loro posto in Consiglio in ottica di un rinnovamento Marco Fabbrini di ITA e Stefano De Bettin di Dba Group, che continuano a presenziare invece nel CdA della controllata Treviso Basket. «La nostra candidatura è frutto dell’amore per Treviso Basket, per la ricaduta sociale che questa realtà sportiva ha sul territorio e per i valori di condivisione e partecipazione che ha dalla sua nascita. Ci mettiamo a disposizione con lo spirito di portare nel Consorzio la nostra esperienza di imprenditori e la nostra rete di contatti, al fine di permettere alla compagine di crescere ulteriormente e consolidarsi come una delle realtà italiane più significative» il commento della lista neo-eletta.

Il programma

Dare continuità al lavoro fatto in precedenza: dalla realizzazione del Treviso Basket Club alla conferma di una serie di eventi molto graditi dai soci.

Dare concretezza ad una struttura organizzativa del Consorzio, con l’inserimento di una figura fissa autonoma a disposizione dei soci con un ruolo di segreteria, di attivazione del B2B interno e uno sguardo allo sviluppo associativo.

Istituzione di un progetto sociale continuativo del Consorzio che rappresenti un appuntamento annuale. Ogni attività e programma fin qui espressi, così come tutti quelli che potranno svilupparsi nel corso del nostro mandato, dovranno avere una chiara visione e attenzione alla sostenibilità. Lo sport, che da sempre insegna come sia il gioco di squadra a fare la differenza, dovrà anch’esso contribuire ad aumentare la sensibilità e la consapevolezza della comunità verso tematiche ambientali, favorendo la realizzazione di un progetto dal grande impatto.

Giovedì 18 novembre è previsto il primo Consiglio nel quale verranno eletti presidente e vice presidente nonchè distribuite le deleghe. Il Consorzio UniVerso Treviso è il proprietario unico di Treviso Basket e contribuisce ad oltre il 30% del budget totale a disposizione. È composto da 147 soci che insieme hanno un giro d’affari stimato di oltre 2 miliardi di euro e oltre 7000 dipendenti. Mediamente gli scambi commerciali tra i soci ammontano a circa 2,5 milioni di euro