Le Fiamme Gialle hanno scelto Bottega per brindare al loro Centenaio con l'atletica leggera

Per celebrare i cent’anni di presenza nell’atletica leggera le Fiamme Gialle brinderanno a suon di prosecco. Per celebrare un secolo di attività in questa branchia sportiva hanno selezionato Bottega, uno dei principali produttori simbolo del territorio che ha fortemente contribuito alla notorietà e alla diffusione di questo prodotto nel mondo. E la cantina di Bibano di Godega di Sant’Urbano ha realizzato uno speciale Magnun Gold, personalizzato con un logo dedicato alla ricorrenza, per colorare con sfumature dorate il brindisi natalizio del prestigioso club gialloverde. Bottega Gold, il più venduto spumante al mondo nella categoria travel retail e duty free, si caratterizza, oltre che per la bontà del suo “nettare” anche per l’inconfondibile livrea dorata realizzata con un esclusivo processo di metallizzazione, grazie al quale il colore oro diventa parte integrante della superficie esterna del vetro. Distintivo e originale è diventato un’icona del gusto apprezzata nel mondo come espressione del miglior Made in Italy.