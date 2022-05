A Cison di Valmarino convegni e tavoli di lavoro per realizzare la "Carta del turismo sostenibile"

Una sorta di "Stati generali" del turismo, per giungere a redarre "La carta del turismo sostenibile". E' uno degli obiettivi di "La sostenibilità: elemento di competitività?", evento che si terrà a Cison di Valmarino, presso Castelbranco, dal 28 al 31 maggio nell'ambito di Mirabilia 2022, la rete di ben 18 Camere di Commercio italiane in cui vi sono ben 35 siti Unesco. Nel caso dell'Ente presieduto da Mario Pozza che comprende i territori di Treviso e Belluno spiccano come siti Unesco le Dolomiti e le colline del prosecco di Valdobbiadene. La manifestazione prevede un ricco programma di dibattiti, tavoli di lavoro, confronti tra le Camere di Commercio, istituzioni locali, nazionali ed europee, mondo economico e dell'università. Per molti partecipanti di tutta Italia sarà un'ooportunità anche per conoscere il nostro territorio.

«Bisogna poter presentare nei nostri territori una fruibilità compatibile con il futuro -ha commentato il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza- perchè bisogna conservare il nostro ambiente, valorizzarlo, non solo dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista imprenditoriale e industriale. Ci sono aspettative perchè si lavorerà su un documento molto importante che ci accompagnerà nel prossimo futuro: questo è l'inizio con la prospettiva delle Olimpiadi di Cortina».