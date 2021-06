Cna Castelfranco Veneto, Gianpaolo Stocco riconfermato presidente

Gianpaolo Stocco sarà riconfermato presidente di Cna Castelfranco Veneto. È questo l’orientamento del nuovo direttivo uscito dall’assemblea elettiva di mercoledì 16 giugno e che verrà ufficializzato alla sua prima riunione prevista il prossimo 29 giugno. Stocco è socio della ditta Stocco F.lli srl, azienda specializzata nella produzione di sedie e tavoli per la casa, l’ufficio e la ristorazione. Il nuovo direttivo di Cna Castelfranco è composto da: Leonardo Grandesso (impresa di pulizie), Michele Gazzola (edilizia), Stefano Stecca (falegnameria), Davide Cagnin (software meccanica), Sonia Cremasco (acconciatura), Andrea Vial (informatica), Rita Tostello (guida turistica), Marta Marchesan (formazione), Cristian Graziotto (pittore edile), Mauro Crosato (pittore edile), Franco Rossl (autofficina), Roberto Luison (tessitura), Alessandro Fior (montaggi), Giampaolo Didoné (carpenteria) e naturalmente Gianpaolo Stocco.

Durante l’assemblea elettiva sono emersi i temi prioritari, secondo la Cna, per il territorio della Castellana. Gli artigiani chiedono che venga potenziata l’Unione dei Comuni della Marca Occidentale, rafforzandone le deleghe e i servizi, e inoltre che venga potenziato e reso più incisivo il ruolo del’IPA della Castellana, affinché diventi strumento di condivisione delle scelte di programmazione economica del mandamento. È un esplicito appello a tutti i sindaci del mandamento e in particolare al sindaco di Castelfranco Veneto, che è anche presidente della provincia di Treviso, e che coordina l’Intesa programmatica d'area.

Viabilità nodo critico

Inoltre, mettono il dito della piaga della viabilità, evidenziando che ci sono ancora dei deficit, sia in quella nord-sud che in quella est-ovest. In particolare CNA rileva che:

Manca il prolungamento della Statale del Santo verso Castello di Godego e le nuove uscita della autostrada Pedemontana a Riese Pio X e sopra Vedelago fino alla circonvallazione Est-Ovest di Castelfranco Veneto.

Mancano ancora le rotonde di Bella Venezia e Salvarosa nella zona commerciale per San Floriano.

Anche la viabilità interna al Comune di Castelfranco Veneto non è stata completata con il collegamento dalla rotonda di Borgo Padova e Campigo e fino alla zona Industriale di Salvatronda.

Manca ancora la chiusura del cantiere della strada provinciale da Vedelago, Albaredo e Resana nel collegamento con la Statale del Santo fino a Boscalto, opera incompiuta da almeno due anni per problemi con la impresa appaltatrice.

Mancano le circonvallazioni di collegamento con la Pedemontana in modo che il traffico locale non sia più costretto a passare per i centri abitati (Resana, Vedelago, Loria, Riese, Castello di Godego).

Servizi alle imprese e alle persone

E inoltre per quanto riguarda i servizi alle imprese e la competitività e attrattività del territorio:

Manca ancora un interporto per le ditte di autotrasporto e uno scalo merci vicino ai depositi ferroviari.

Manca la nuova autostazione dei pullman Mom che faciliti la viabilità degli studenti verso le strutture scolastiche.

Manca un restauro generale delle Mura del Castello con i camminamenti come hanno già fatto a Cittadella.

Mancano iniziative ed eventi culturali e sportivi e ricreativi che attraggano persone da altri territorio e manca una vera valorizzazione dei giacimenti culturali, religiosi, dei siti archeologici, dei prodotti alimentari che sviluppino attrazione turistica.

Infine CNA chiede che:

Piazza Giorgione sia pedonalizzata almeno nei fine settimana.

Una struttura polivalente per grandi eventi che consenta di accogliere un pubblico di almeno mille persone.

Una reale riqualificazione dei Servizi Sanitari e di assistenza alle persone anziane, disagiate o invalide, offrendo opportunità di lavoro assistito o di ritrovo in ambienti idonei e facilmente usufruibili.

Siano valorizzati e potenziati il Volontariato e la Protezione Civile.

Siano ristrutturati i plessi scolastici degli asili, delle scuole medie e superiori, integrandoli con materie e programmazione educativa che consentano dopo il diploma, un facile impiego dei giovani nelle imprese artigiane del territorio.

«Rileviamo che, dopo aver perso la sede della Agenzia Entrate, del Tribunale, della Camera di Commercio, negli ultimi anni abbiamo subito anche la riorganizzazione della Sanità veneta, con pesanti tagli all’ospedale - è stato un passaggio della relazione del direttore Roberto Ghegin - Ed anche sulla viabilità le istituzioni locali sembrano non avere il peso politico che la Castellana si merita. Ci vorrebbe un cambio di passo, una forte scelta di fusione tra tutti i Comuni del mandamento. Una forte voce dal territorio».

L'appello ai sindaci

E un appello alle istituzioni locali a lavorare insieme per rilanciare il territorio della Castellana è arrivato anche dal presidente Gianpaolo Stocco. «Rivolgiamo un appello alle amministrazioni comunali, e in particolare ai sindaci - ha detto nella sua relazione il presidente Gianpaolo Stocco - affinchè riescano a compiere scelte rivolte ad una nuova politica economica e sociale, alla programmazione del territorio, dei servizi locali, della sicurezza pubblica e stradale; il tutto nell’ottica di una integrazione provinciale e regionale ai fine di portare benefici all’economia della castellana».

«L’esperienza positiva dell’Unione dei Comuni della Marca Occidentale, Vedelago, Loria, Resana, Riese Pio X, dimostrano che mettendosi assieme, si producono vantaggi importanti a favore dei cittadini e delle imprese - continua Stocco - ad esempio: la approvazione dei contributi “Castellana Fund” ai confidi per i prestiti a tasso agevolato alle imprese in difficoltà (stesse modalità potrebbero essere utilizzate anche per gestire i contributi anti Covid); la gestione unificata delle paghe; i bandi unici per gli appalti di opere; la gestione associata dell’illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, dell’acqua e delle fognature, delle pulizie e dei rifiuti. Tutto ciò avendo un’unica voce verso gli enti provinciali e regionali incaricati dei vari servizi ai Comuni e al territorio». «In tempo di crisi - conclude il presidente della Cna castellana - anche le risorse dei Comuni vanno razionalizzate, bisogna risparmiare sui costi burocratici inutili e superflui, fare sintesi e fare squadra per vincere le sfide che ci attendono nei prossimi mesi ed anni, come hanno sempre fatto e faranno anche tutte le imprese artigiane che rappresentiamo. Cna è presente, e assieme ai propri associati, confrontandosi con i sindaci e le amministrazioni locali, vuole contribuire a realizzare queste aspirazioni».