Tagli ai Comuni, CNA: «A fianco dei sindaci contro il taglio dei trasferimenti»

La CNA di Treviso è a fianco dei sindaci che protestano contro il taglio dei trasferimenti ai Comuni. Un taglio che, nella nostra provincia, ammonta a 1 milione e 440.710 euro nei prossimi cinque anni. Un’enormità. «È un taglio inaccettabile - afferma la presidente di CNA mandamento di Treviso Lucia De Bortoli – e, soprattutto, sono inaccettabili i criteri adottati per i tagli che incidono in misura maggiore nei Comuni che più si sono impegnati sul fronte degli investimenti».

La CNA è preoccupata per le ricadute che il taglio dei trasferimenti avrà sui nostri Comuni e sulle tasche dei contribuenti trevigiani. I sindaci, infatti, dovranno decidere se tagliare servizi essenziali come la spesa sociale, la manutenzione ordinaria di strade ed edifici scolastici, il decoro dei territori, etc. o mettere le mani nelle tasche dei cittadini aumentando la tassazione locale e la compartecipazione al costo dei servizi e annullando bonus e contributi alle famiglie meno abbienti. «In pratica - rincara il direttore di CNA mandamento di Treviso Fabrizio Geromel- il Governo dice: “Siccome siete stati bravi a realizzare le opere pubbliche, vi togliamo i soldi per garantire il loro mantenimento e l’erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini”. È una scelta non condivisibile per evidenti motivi di ragionevolezza».

La CNA è dunque a fianco della battaglia dei Sindaci impegnati a non aumentare i costi dei servizi ai cittadini chiedendo loro di accrescere l’impegno per il recupero dell’evasione fiscale. La CNA chiede inoltre ai parlamentari trevigiani di tutte le aree politiche di difendere le imprese e i cittadini bloccando in Parlamento il taglio dei trasferimenti voluto dal Governo.