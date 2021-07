Novità alla Codognotto Group: formazione e assunzione per 15 giovani transport manager

La continua ricerca dell’equilibrio tra persone e ambiente è l’approccio che ha permesso alla Codognotto Group di Salgareda, leader nel settore della logistica e dei trasporti, di affrontare il delicato periodo della pandemia e di potersi considerare un’azienda sostenibile a tutti gli effetti. Sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità sociale e del lavoro, che significa creare e mantenere condizioni di stabilità, sicurezza e benessere mirando alla soddisfazione personale e professionale: per questo l'azienda ha scelto di aderire al progetto Academy 100% Employability, promosso da Gi Group (multinazionale italiana che offre servizi per il mercato del lavoro), selezionando, a partire da metà luglio, 15 giovani diplomati e laureati del territorio che parteciperanno a quattro settimane di formazione gratuita e saranno poi assunti a tempo indeterminato come transport manager, con la possibilità di lavorare nelle 50 filiali del gruppo, dislocate in 20 paesi europei.

Il progetto, voluto e sviluppato con tenacia dal dipartimento Human Resources dell'azienda, si inserisce in un solco tracciato a partire dal 2019: due anni fa infatti il gruppo ha stretto una partnership con l'associazione studentesca internazionale AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), grazie alla quale sono state selezionate 10 persone provenienti da tutto il mondo, alle quali sono stati offerti sei mesi di formazione con possibilità di rinnovo. Di queste, oggi 8 lavorano stabilmente alla Codognotto Group.

"Oggi il mondo del lavoro è caratterizzato da una forte competitività e soggetto a continue trasformazioni. Lo sviluppo di piani professionali e la creazione di percorsi di carriera diventa il fattore determinante per lo sviluppo del business e il successo dell'azienda. La gestione delle People è il vero valore aggiunto in un'azienda, come la nostra, che opera nel mondo dei servizi"- afferma Federico Ballan, Group HR Director. La scelta di partecipare a Academy 100% Employability nasce da una vera e propria comunione di intenti con Gi Group: unite nella promozione di un’ideale di lavoro sostenibile, nel quale le persone possano essere formate, valorizzate e, non ultimo, impiegate.

Quello di Codognotto è un approccio orientato a guardare avanti. Ma non è scontato, per un’impresa in così forte espansione, scegliere di puntare ai giovani, valorizzando le risorse umane e locali e creando per loro una prospettiva di crescita che li coinvolga, assieme all’azienda, anche nello sviluppo dei rapporti con l’estero. Academy 100% Employability rappresenta non soltanto un incentivo alla crescita dei partecipanti ma anche a quella dei nuovi servizi, strettamente legati a tecnologia e innovazione. Un’occasione importante per entrare a far parte di una realtà che ha sempre trovato, anche nelle difficoltà, il modo di crescere e rinnovare se stessa.

La proposta sarà indirizzata ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, neolaureati o diplomati, coadiuvati da un team esperto e riconosciuto nel campo della formazione di settore, per quattro settimane di corso che metteranno le basi alla preparazione di nuove figure da inserire nel mondo delle Operations, la vera e propria macchina produttiva del business dei trasporti. Codognotto è una realtà internazionale con un’identità fortemente radicata al territorio, una storia di successo, tanta strada alle spalle e altrettanta ancora da percorrere. Accanto alle giuste risorse. Lo slogan “Codognotto siamo noi” diventa così, grazie ad Academy 100% Employability, un vero e proprio invito che si apre ai giovani.

Per candidarsi ad Academy 100% Employability sarà sufficiente inviare la propria disponibilità e il proprio CV a: hr@codognotto.com indicando nell'oggetto Progetto Academy (Info: www.codognotto.eu).